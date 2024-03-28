SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Amazing NZDCAD
Hoang Duy

Amazing NZDCAD

Hoang Duy
0 avis
Fiabilité
77 semaines
1 / 96K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 19%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
257
Bénéfice trades:
168 (65.36%)
Perte trades:
89 (34.63%)
Meilleure transaction:
114.35 USD
Pire transaction:
-62.62 USD
Bénéfice brut:
2 538.19 USD (54 018 pips)
Perte brute:
-797.12 USD (24 889 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (175.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
189.42 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
66.87%
Charge de dépôt maximale:
15.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
15.20
Longs trades:
196 (76.26%)
Courts trades:
61 (23.74%)
Facteur de profit:
3.18
Rendement attendu:
6.77 USD
Bénéfice moyen:
15.11 USD
Perte moyenne:
-8.96 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-109.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-109.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.66%
Prévision annuelle:
8.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
114.54 USD (1.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.12% (112.58 USD)
Par fonds propres:
8.99% (897.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 29K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.35 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +175.93 USD
Perte consécutive maximale: -109.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Stable income with minimal risk. (Please contact me on Telegram: @khdicm)

EA GIGA - DCA - NZDCAD.
Entry volume: 0.02.
Trading time: Full time.
Max account possitions: 7.
DCA 6 steps - Max total lotsize: 0.72.
Risk Management: Cut losses by EA GIGA at -$800 (and disable trade in 120 hours).
.
Backtest (04/01/2021-04/11/2023).
Profit factor: 3.85
Recovery factor: 7.67
Equity drawdown: 4.32%

Average pos hold time: 44h.

Forex trading is a risky business. Never invest all your available money, money borrowed from a bank, or borrowed money from people into trading. By subscribing to a signal, you agree that part of your investment may be lost. Past profits do not guarantee future returns. But I will do everything possible so that we can make money.



Aucun avis
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 05:04
No swaps are charged
2025.04.11 05:04
No swaps are charged
2025.04.11 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.31 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Amazing NZDCAD
30 USD par mois
19%
1
96K
USD
10K
USD
77
99%
257
65%
67%
3.18
6.77
USD
9%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.