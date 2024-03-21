SinyallerBölümler
Bryan Pang-an Decipulo

Ethan

Bryan Pang-an Decipulo
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 309%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 766
Kârla kapanan işlemler:
1 296 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (26.61%)
En iyi işlem:
142.50 USD
En kötü işlem:
-126.25 USD
Brüt kâr:
6 061.59 USD (2 086 961 pips)
Brüt zarar:
-3 925.50 USD (1 652 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (44.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
92.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.81
Alış işlemleri:
1 211 (68.57%)
Satış işlemleri:
555 (31.43%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
4.68 USD
Ortalama zarar:
-8.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-263.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.22 USD (13)
Aylık büyüme:
14.18%
Yıllık tahmin:
174.38%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
367.47 USD (11.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.20% (367.47 USD)
Varlığa göre:
80.16% (1 575.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 910
GBPUSD 430
XRPUSD 417
XAUUSD 8
ETHUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.5K
GBPUSD 531
XRPUSD 97
XAUUSD 56
ETHUSD -18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 28K
GBPUSD 12K
XRPUSD 405K
XAUUSD 5.6K
ETHUSD -18K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +142.50 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +44.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 2
225 daha fazla...
