- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 766
Kârla kapanan işlemler:
1 296 (73.38%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (26.61%)
En iyi işlem:
142.50 USD
En kötü işlem:
-126.25 USD
Brüt kâr:
6 061.59 USD (2 086 961 pips)
Brüt zarar:
-3 925.50 USD (1 652 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (44.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
92.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.81
Alış işlemleri:
1 211 (68.57%)
Satış işlemleri:
555 (31.43%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
4.68 USD
Ortalama zarar:
-8.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-263.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.22 USD (13)
Aylık büyüme:
14.18%
Yıllık tahmin:
174.38%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
367.47 USD (11.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.20% (367.47 USD)
Varlığa göre:
80.16% (1 575.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|910
|GBPUSD
|430
|XRPUSD
|417
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|531
|XRPUSD
|97
|XAUUSD
|56
|ETHUSD
|-18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|28K
|GBPUSD
|12K
|XRPUSD
|405K
|XAUUSD
|5.6K
|ETHUSD
|-18K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +142.50 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +44.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
Darwinex-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
EagleFX-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
AUSForex-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live05
|0.00 × 17
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
