Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InvestAZ-REAL 0.00 × 1 FXCM-USDReal03 0.00 × 4 NewWinFx-REAL 0.00 × 1 FXCM-GBPReal01 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 3 XMGlobal-Real 35 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 XMAU-Real 19 0.00 × 2 PowerTrade-Real 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 XMGlobal-Real 32 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 4 OctaFX-Real10 0.00 × 1 AUSForex-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 3 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 3 Tickmill-Live05 0.00 × 2 225 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya