- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 766
Profit Trade:
1 296 (73.38%)
Loss Trade:
470 (26.61%)
Best Trade:
142.50 USD
Worst Trade:
-126.25 USD
Profitto lordo:
6 061.59 USD (2 086 961 pips)
Perdita lorda:
-3 925.50 USD (1 652 961 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (44.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
92.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
1 211 (68.57%)
Short Trade:
555 (31.43%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
4.68 USD
Perdita media:
-8.35 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-263.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.22 USD (13)
Crescita mensile:
14.40%
Previsione annuale:
174.33%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
367.47 USD (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.20% (367.47 USD)
Per equità:
80.16% (1 575.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|910
|GBPUSD
|430
|XRPUSD
|417
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.5K
|GBPUSD
|531
|XRPUSD
|97
|XAUUSD
|56
|ETHUSD
|-18
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|28K
|GBPUSD
|12K
|XRPUSD
|405K
|XAUUSD
|5.6K
|ETHUSD
|-18K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +142.50 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +44.49 USD
Massima perdita consecutiva: -263.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
225 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The legendary EA Black Dragon
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
309%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
80
51%
1 766
73%
100%
1.54
1.21
USD
USD
80%
1:500