Bryan Pang-an Decipulo

Ethan

Bryan Pang-an Decipulo
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 309%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 766
Profit Trade:
1 296 (73.38%)
Loss Trade:
470 (26.61%)
Best Trade:
142.50 USD
Worst Trade:
-126.25 USD
Profitto lordo:
6 061.59 USD (2 086 961 pips)
Perdita lorda:
-3 925.50 USD (1 652 961 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (44.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.76 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
92.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
1 211 (68.57%)
Short Trade:
555 (31.43%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
4.68 USD
Perdita media:
-8.35 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-263.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.22 USD (13)
Crescita mensile:
14.40%
Previsione annuale:
174.33%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
367.47 USD (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.20% (367.47 USD)
Per equità:
80.16% (1 575.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 910
GBPUSD 430
XRPUSD 417
XAUUSD 8
ETHUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.5K
GBPUSD 531
XRPUSD 97
XAUUSD 56
ETHUSD -18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 28K
GBPUSD 12K
XRPUSD 405K
XAUUSD 5.6K
ETHUSD -18K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.50 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +44.49 USD
Massima perdita consecutiva: -263.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 2
225 più
The legendary EA Black Dragon
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.