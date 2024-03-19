SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CoverageIA
Erick Gabriel Palma Montufar

CoverageIA

Erick Gabriel Palma Montufar
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 53%
TradersHub-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 461
Kârla kapanan işlemler:
1 888 (54.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 573 (45.45%)
En iyi işlem:
13 050.00 USD
En kötü işlem:
-5 026.86 USD
Brüt kâr:
134 230.57 USD (12 677 400 pips)
Brüt zarar:
-106 229.35 USD (688 567 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (336.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 475.81 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
96.51%
Maks. mevduat yükü:
21.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.33
Alış işlemleri:
1 698 (49.06%)
Satış işlemleri:
1 763 (50.94%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
8.09 USD
Ortalama kâr:
71.10 USD
Ortalama zarar:
-67.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-303.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 026.86 USD (1)
Aylık büyüme:
3.10%
Yıllık tahmin:
38.83%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
619.92 USD
Maksimum:
8 415.83 USD (12.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.44% (3 503.35 USD)
Varlığa göre:
56.78% (18 896.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1783
NZDUSD 948
USDCAD 280
GBPNZD 35
EURCAD 33
GBPAUD 32
EURCHF 30
NZDJPY 22
EURJPY 21
AUDNZD 20
US30Roll 1
XAGUSD 1
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 23K
NZDUSD 5.4K
USDCAD 1.6K
GBPNZD -20
EURCAD -13
GBPAUD 12
EURCHF -14
NZDJPY 5
EURJPY 17
AUDNZD -13
US30Roll -3
XAGUSD 94
CHFJPY 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -31K
NZDUSD -23K
USDCAD -8K
GBPNZD -828
EURCAD -734
GBPAUD -102
EURCHF -1.3K
NZDJPY -419
EURJPY 368
AUDNZD -948
US30Roll -2.1K
XAGUSD 940
CHFJPY 786
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 050.00 USD
En kötü işlem: -5 027 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +336.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -303.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradersHub-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.25 20:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.06 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged
2025.06.03 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CoverageIA
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
37K
USD
80
86%
3 461
54%
97%
1.26
8.09
USD
57%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.