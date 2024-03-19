SegnaliSezioni
Erick Gabriel Palma Montufar

CoverageIA

Erick Gabriel Palma Montufar
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 53%
TradersHub-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 461
Profit Trade:
1 888 (54.55%)
Loss Trade:
1 573 (45.45%)
Best Trade:
13 050.00 USD
Worst Trade:
-5 026.86 USD
Profitto lordo:
134 230.57 USD (12 677 400 pips)
Perdita lorda:
-106 229.35 USD (688 567 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (336.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 475.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
96.51%
Massimo carico di deposito:
21.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
1 698 (49.06%)
Short Trade:
1 763 (50.94%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
8.09 USD
Profitto medio:
71.10 USD
Perdita media:
-67.53 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-303.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 026.86 USD (1)
Crescita mensile:
3.10%
Previsione annuale:
38.83%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
619.92 USD
Massimale:
8 415.83 USD (12.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.44% (3 503.35 USD)
Per equità:
56.78% (18 896.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1783
NZDUSD 948
USDCAD 280
GBPNZD 35
EURCAD 33
GBPAUD 32
EURCHF 30
NZDJPY 22
EURJPY 21
AUDNZD 20
US30Roll 1
XAGUSD 1
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 23K
NZDUSD 5.4K
USDCAD 1.6K
GBPNZD -20
EURCAD -13
GBPAUD 12
EURCHF -14
NZDJPY 5
EURJPY 17
AUDNZD -13
US30Roll -3
XAGUSD 94
CHFJPY 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -31K
NZDUSD -23K
USDCAD -8K
GBPNZD -828
EURCAD -734
GBPAUD -102
EURCHF -1.3K
NZDJPY -419
EURJPY 368
AUDNZD -948
US30Roll -2.1K
XAGUSD 940
CHFJPY 786
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 050.00 USD
Worst Trade: -5 027 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +336.62 USD
Massima perdita consecutiva: -303.57 USD

