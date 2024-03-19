SignauxSections
Erick Gabriel Palma Montufar

CoverageIA

Erick Gabriel Palma Montufar
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 53%
TradersHub-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 461
Bénéfice trades:
1 888 (54.55%)
Perte trades:
1 573 (45.45%)
Meilleure transaction:
13 050.00 USD
Pire transaction:
-5 026.86 USD
Bénéfice brut:
134 230.57 USD (12 677 400 pips)
Perte brute:
-106 229.35 USD (688 567 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (336.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 475.81 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
96.51%
Charge de dépôt maximale:
21.08%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
3.33
Longs trades:
1 698 (49.06%)
Courts trades:
1 763 (50.94%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
8.09 USD
Bénéfice moyen:
71.10 USD
Perte moyenne:
-67.53 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-303.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 026.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.53%
Prévision annuelle:
44.03%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
619.92 USD
Maximal:
8 415.83 USD (12.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.44% (3 503.35 USD)
Par fonds propres:
56.78% (18 896.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1783
NZDUSD 948
USDCAD 280
GBPNZD 35
EURCAD 33
GBPAUD 32
EURCHF 30
NZDJPY 22
EURJPY 21
AUDNZD 20
US30Roll 1
XAGUSD 1
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 23K
NZDUSD 5.4K
USDCAD 1.6K
GBPNZD -20
EURCAD -13
GBPAUD 12
EURCHF -14
NZDJPY 5
EURJPY 17
AUDNZD -13
US30Roll -3
XAGUSD 94
CHFJPY 107
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -31K
NZDUSD -23K
USDCAD -8K
GBPNZD -828
EURCAD -734
GBPAUD -102
EURCHF -1.3K
NZDJPY -419
EURJPY 368
AUDNZD -948
US30Roll -2.1K
XAGUSD 940
CHFJPY 786
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 050.00 USD
Pire transaction: -5 027 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +336.62 USD
Perte consécutive maximale: -303.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradersHub-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

