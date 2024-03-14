SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index Trading Var 3
Johnny Torbey

Index Trading Var 3

Johnny Torbey
0 inceleme
Güvenilirlik
238 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 154%
FxPro-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 955
Kârla kapanan işlemler:
3 565 (71.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 390 (28.05%)
En iyi işlem:
521.68 USD
En kötü işlem:
-551.81 USD
Brüt kâr:
16 317.40 USD (13 125 707 pips)
Brüt zarar:
-13 251.34 USD (14 567 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
232 (390.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 439.68 USD (122)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
82.79%
Maks. mevduat yükü:
16.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
4 923 (99.35%)
Satış işlemleri:
32 (0.65%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
78 (-1 083.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 860.81 USD (33)
Aylık büyüme:
2.40%
Yıllık tahmin:
30.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 761.63 USD (69.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.07% (4 758.30 USD)
Varlığa göre:
73.14% (4 258.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#USSPX500 925
#US30 464
USDJPY 414
#USNDAQ100 373
#UK100 314
#Germany40 297
#Euro50 270
#AUS200 246
#France40 197
ETHEREUM 169
GBPUSD 141
#Germany30 140
USDCHF 137
#Japan225 115
#France120 87
#Swiss20 85
USDCAD 73
#GerTech30 67
EURCHF 52
EURJPY 50
CHFJPY 47
GOLD 46
#Spain35 45
#UKmid250 33
GBPJPY 32
XRP 29
EURGBP 28
GOLDgr 26
BITCOIN 20
#HongKong50 15
SOLANA 6
EURUSD 5
AZN.L 2
GBPCHF 2
POLKADOT 2
IMB.L 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#USSPX500 117
#US30 1K
USDJPY 628
#USNDAQ100 2
#UK100 -1.2K
#Germany40 7
#Euro50 966
#AUS200 101
#France40 531
ETHEREUM 48
GBPUSD 136
#Germany30 100
USDCHF 233
#Japan225 57
#France120 98
#Swiss20 7
USDCAD 121
#GerTech30 73
EURCHF -185
EURJPY 88
CHFJPY 87
GOLD -79
#Spain35 5
#UKmid250 40
GBPJPY -88
XRP 153
EURGBP 21
GOLDgr -35
BITCOIN -22
#HongKong50 -161
SOLANA 148
EURUSD 24
AZN.L -2
GBPCHF 52
POLKADOT -15
IMB.L 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#USSPX500 -55K
#US30 1.9M
USDJPY 11K
#USNDAQ100 -1.4M
#UK100 -223K
#Germany40 -3.2M
#Euro50 74K
#AUS200 127K
#France40 271K
ETHEREUM 218K
GBPUSD 5.4K
#Germany30 331K
USDCHF -13K
#Japan225 616K
#France120 76K
#Swiss20 15K
USDCAD 5K
#GerTech30 73K
EURCHF -7.7K
EURJPY -853
CHFJPY 4.9K
GOLD 16K
#Spain35 67K
#UKmid250 172K
GBPJPY -14K
XRP -18K
EURGBP 915
GOLDgr -7.5K
BITCOIN -508K
#HongKong50 -65K
SOLANA 84K
EURUSD 983
AZN.L -27K
GBPCHF 875
POLKADOT 31
IMB.L -201
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +521.68 USD
En kötü işlem: -552 USD
Maksimum ardışık kazanç: 122
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +390.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 083.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 25
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 205
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.19 × 140
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
GoMarkets-Live
0.33 × 49
Coinexx-Live
0.37 × 86
Exness-MT5Real
0.43 × 54
XMGlobal-MT5 2
0.43 × 229
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.14 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 01:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.12 05:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.12 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 20:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 11:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.78% of days out of 1484 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 09:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index Trading Var 3
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
11K
USD
238
99%
4 955
71%
83%
1.23
0.62
USD
73%
1:200
