- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 955
Kârla kapanan işlemler:
3 565 (71.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 390 (28.05%)
En iyi işlem:
521.68 USD
En kötü işlem:
-551.81 USD
Brüt kâr:
16 317.40 USD (13 125 707 pips)
Brüt zarar:
-13 251.34 USD (14 567 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
232 (390.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 439.68 USD (122)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
82.79%
Maks. mevduat yükü:
16.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
4 923 (99.35%)
Satış işlemleri:
32 (0.65%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-9.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
78 (-1 083.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 860.81 USD (33)
Aylık büyüme:
2.40%
Yıllık tahmin:
30.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 761.63 USD (69.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.07% (4 758.30 USD)
Varlığa göre:
73.14% (4 258.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#USSPX500
|925
|#US30
|464
|USDJPY
|414
|#USNDAQ100
|373
|#UK100
|314
|#Germany40
|297
|#Euro50
|270
|#AUS200
|246
|#France40
|197
|ETHEREUM
|169
|GBPUSD
|141
|#Germany30
|140
|USDCHF
|137
|#Japan225
|115
|#France120
|87
|#Swiss20
|85
|USDCAD
|73
|#GerTech30
|67
|EURCHF
|52
|EURJPY
|50
|CHFJPY
|47
|GOLD
|46
|#Spain35
|45
|#UKmid250
|33
|GBPJPY
|32
|XRP
|29
|EURGBP
|28
|GOLDgr
|26
|BITCOIN
|20
|#HongKong50
|15
|SOLANA
|6
|EURUSD
|5
|AZN.L
|2
|GBPCHF
|2
|POLKADOT
|2
|IMB.L
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#USSPX500
|117
|#US30
|1K
|USDJPY
|628
|#USNDAQ100
|2
|#UK100
|-1.2K
|#Germany40
|7
|#Euro50
|966
|#AUS200
|101
|#France40
|531
|ETHEREUM
|48
|GBPUSD
|136
|#Germany30
|100
|USDCHF
|233
|#Japan225
|57
|#France120
|98
|#Swiss20
|7
|USDCAD
|121
|#GerTech30
|73
|EURCHF
|-185
|EURJPY
|88
|CHFJPY
|87
|GOLD
|-79
|#Spain35
|5
|#UKmid250
|40
|GBPJPY
|-88
|XRP
|153
|EURGBP
|21
|GOLDgr
|-35
|BITCOIN
|-22
|#HongKong50
|-161
|SOLANA
|148
|EURUSD
|24
|AZN.L
|-2
|GBPCHF
|52
|POLKADOT
|-15
|IMB.L
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#USSPX500
|-55K
|#US30
|1.9M
|USDJPY
|11K
|#USNDAQ100
|-1.4M
|#UK100
|-223K
|#Germany40
|-3.2M
|#Euro50
|74K
|#AUS200
|127K
|#France40
|271K
|ETHEREUM
|218K
|GBPUSD
|5.4K
|#Germany30
|331K
|USDCHF
|-13K
|#Japan225
|616K
|#France120
|76K
|#Swiss20
|15K
|USDCAD
|5K
|#GerTech30
|73K
|EURCHF
|-7.7K
|EURJPY
|-853
|CHFJPY
|4.9K
|GOLD
|16K
|#Spain35
|67K
|#UKmid250
|172K
|GBPJPY
|-14K
|XRP
|-18K
|EURGBP
|915
|GOLDgr
|-7.5K
|BITCOIN
|-508K
|#HongKong50
|-65K
|SOLANA
|84K
|EURUSD
|983
|AZN.L
|-27K
|GBPCHF
|875
|POLKADOT
|31
|IMB.L
|-201
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +521.68 USD
En kötü işlem: -552 USD
Maksimum ardışık kazanç: 122
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +390.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 083.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 25
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 205
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.19 × 140
|
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
|
GoMarkets-Live
|0.33 × 49
|
Coinexx-Live
|0.37 × 86
|
Exness-MT5Real
|0.43 × 54
|
XMGlobal-MT5 2
|0.43 × 229
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
238
99%
4 955
71%
83%
1.23
0.62
USD
USD
73%
1:200