Johnny Torbey

Index Trading Var 3

Johnny Torbey
0 recensioni
Affidabilità
238 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 154%
FxPro-MT5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 955
Profit Trade:
3 565 (71.94%)
Loss Trade:
1 390 (28.05%)
Best Trade:
521.68 USD
Worst Trade:
-551.81 USD
Profitto lordo:
16 317.40 USD (13 125 707 pips)
Perdita lorda:
-13 251.34 USD (14 567 810 pips)
Vincite massime consecutive:
232 (390.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 439.68 USD (122)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
82.79%
Massimo carico di deposito:
16.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
4 923 (99.35%)
Short Trade:
32 (0.65%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
4.58 USD
Perdita media:
-9.53 USD
Massime perdite consecutive:
78 (-1 083.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 860.81 USD (33)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
30.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 761.63 USD (69.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.07% (4 758.30 USD)
Per equità:
73.14% (4 258.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#USSPX500 925
#US30 464
USDJPY 414
#USNDAQ100 373
#UK100 314
#Germany40 297
#Euro50 270
#AUS200 246
#France40 197
ETHEREUM 169
GBPUSD 141
#Germany30 140
USDCHF 137
#Japan225 115
#France120 87
#Swiss20 85
USDCAD 73
#GerTech30 67
EURCHF 52
EURJPY 50
CHFJPY 47
GOLD 46
#Spain35 45
#UKmid250 33
GBPJPY 32
XRP 29
EURGBP 28
GOLDgr 26
BITCOIN 20
#HongKong50 15
SOLANA 6
EURUSD 5
AZN.L 2
GBPCHF 2
POLKADOT 2
IMB.L 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#USSPX500 117
#US30 1K
USDJPY 628
#USNDAQ100 2
#UK100 -1.2K
#Germany40 7
#Euro50 966
#AUS200 101
#France40 531
ETHEREUM 48
GBPUSD 136
#Germany30 100
USDCHF 233
#Japan225 57
#France120 98
#Swiss20 7
USDCAD 121
#GerTech30 73
EURCHF -185
EURJPY 88
CHFJPY 87
GOLD -79
#Spain35 5
#UKmid250 40
GBPJPY -88
XRP 153
EURGBP 21
GOLDgr -35
BITCOIN -22
#HongKong50 -161
SOLANA 148
EURUSD 24
AZN.L -2
GBPCHF 52
POLKADOT -15
IMB.L 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#USSPX500 -55K
#US30 1.9M
USDJPY 11K
#USNDAQ100 -1.4M
#UK100 -223K
#Germany40 -3.2M
#Euro50 74K
#AUS200 127K
#France40 271K
ETHEREUM 218K
GBPUSD 5.4K
#Germany30 331K
USDCHF -13K
#Japan225 616K
#France120 76K
#Swiss20 15K
USDCAD 5K
#GerTech30 73K
EURCHF -7.7K
EURJPY -853
CHFJPY 4.9K
GOLD 16K
#Spain35 67K
#UKmid250 172K
GBPJPY -14K
XRP -18K
EURGBP 915
GOLDgr -7.5K
BITCOIN -508K
#HongKong50 -65K
SOLANA 84K
EURUSD 983
AZN.L -27K
GBPCHF 875
POLKADOT 31
IMB.L -201
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +521.68 USD
Worst Trade: -552 USD
Vincite massime consecutive: 122
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +390.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 083.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 25
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 205
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.19 × 140
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
GoMarkets-Live
0.33 × 49
Coinexx-Live
0.37 × 86
Exness-MT5Real
0.43 × 54
XMGlobal-MT5 2
0.43 × 229
15 più
Non ci sono recensioni
2025.04.14 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 06:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 01:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.12 05:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.12 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 20:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 11:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
80% of growth achieved within 71 days. This comprises 4.78% of days out of 1484 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 09:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
