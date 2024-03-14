- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 955
Profit Trade:
3 565 (71.94%)
Loss Trade:
1 390 (28.05%)
Best Trade:
521.68 USD
Worst Trade:
-551.81 USD
Profitto lordo:
16 317.40 USD (13 125 707 pips)
Perdita lorda:
-13 251.34 USD (14 567 810 pips)
Vincite massime consecutive:
232 (390.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 439.68 USD (122)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
82.79%
Massimo carico di deposito:
16.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
4 923 (99.35%)
Short Trade:
32 (0.65%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
4.58 USD
Perdita media:
-9.53 USD
Massime perdite consecutive:
78 (-1 083.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 860.81 USD (33)
Crescita mensile:
2.61%
Previsione annuale:
30.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 761.63 USD (69.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.07% (4 758.30 USD)
Per equità:
73.14% (4 258.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#USSPX500
|925
|#US30
|464
|USDJPY
|414
|#USNDAQ100
|373
|#UK100
|314
|#Germany40
|297
|#Euro50
|270
|#AUS200
|246
|#France40
|197
|ETHEREUM
|169
|GBPUSD
|141
|#Germany30
|140
|USDCHF
|137
|#Japan225
|115
|#France120
|87
|#Swiss20
|85
|USDCAD
|73
|#GerTech30
|67
|EURCHF
|52
|EURJPY
|50
|CHFJPY
|47
|GOLD
|46
|#Spain35
|45
|#UKmid250
|33
|GBPJPY
|32
|XRP
|29
|EURGBP
|28
|GOLDgr
|26
|BITCOIN
|20
|#HongKong50
|15
|SOLANA
|6
|EURUSD
|5
|AZN.L
|2
|GBPCHF
|2
|POLKADOT
|2
|IMB.L
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#USSPX500
|117
|#US30
|1K
|USDJPY
|628
|#USNDAQ100
|2
|#UK100
|-1.2K
|#Germany40
|7
|#Euro50
|966
|#AUS200
|101
|#France40
|531
|ETHEREUM
|48
|GBPUSD
|136
|#Germany30
|100
|USDCHF
|233
|#Japan225
|57
|#France120
|98
|#Swiss20
|7
|USDCAD
|121
|#GerTech30
|73
|EURCHF
|-185
|EURJPY
|88
|CHFJPY
|87
|GOLD
|-79
|#Spain35
|5
|#UKmid250
|40
|GBPJPY
|-88
|XRP
|153
|EURGBP
|21
|GOLDgr
|-35
|BITCOIN
|-22
|#HongKong50
|-161
|SOLANA
|148
|EURUSD
|24
|AZN.L
|-2
|GBPCHF
|52
|POLKADOT
|-15
|IMB.L
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#USSPX500
|-55K
|#US30
|1.9M
|USDJPY
|11K
|#USNDAQ100
|-1.4M
|#UK100
|-223K
|#Germany40
|-3.2M
|#Euro50
|74K
|#AUS200
|127K
|#France40
|271K
|ETHEREUM
|218K
|GBPUSD
|5.4K
|#Germany30
|331K
|USDCHF
|-13K
|#Japan225
|616K
|#France120
|76K
|#Swiss20
|15K
|USDCAD
|5K
|#GerTech30
|73K
|EURCHF
|-7.7K
|EURJPY
|-853
|CHFJPY
|4.9K
|GOLD
|16K
|#Spain35
|67K
|#UKmid250
|172K
|GBPJPY
|-14K
|XRP
|-18K
|EURGBP
|915
|GOLDgr
|-7.5K
|BITCOIN
|-508K
|#HongKong50
|-65K
|SOLANA
|84K
|EURUSD
|983
|AZN.L
|-27K
|GBPCHF
|875
|POLKADOT
|31
|IMB.L
|-201
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +521.68 USD
Worst Trade: -552 USD
Vincite massime consecutive: 122
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +390.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 083.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 25
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 205
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.19 × 140
|
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
|
GoMarkets-Live
|0.33 × 49
|
Coinexx-Live
|0.37 × 86
|
Exness-MT5Real
|0.43 × 54
|
XMGlobal-MT5 2
|0.43 × 229
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
154%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
238
99%
4 955
71%
83%
1.23
0.62
USD
USD
73%
1:200