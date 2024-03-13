SinyallerBölümler
Gerardo Llanos

Gaby Tickmill

Gerardo Llanos
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
Tickmill-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
139 (66.82%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (33.17%)
En iyi işlem:
27.10 USD
En kötü işlem:
-19.72 USD
Brüt kâr:
520.27 USD (47 379 pips)
Brüt zarar:
-250.15 USD (20 004 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (39.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.38 USD (25)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.95%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
39 gün
Düzelme faktörü:
13.70
Alış işlemleri:
208 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
3.74 USD
Ortalama zarar:
-3.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.72 USD (1)
Aylık büyüme:
0.47%
Yıllık tahmin:
5.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.72 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (9.35 USD)
Varlığa göre:
25.47% (318.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
VALE 15
AAL 13
BMY 11
NKE 11
LAC 10
INTC 10
EL 10
PFE 10
JD 9
EWZ 9
CVS 9
F 6
HAL 6
ILMN 5
FTNT 5
DLTR 4
LYFT 4
DHI 4
FOX 3
SE 3
SLB 3
TRIP 3
CMCSA 3
FMC 3
LITE 2
PAAS 2
LNTH 2
ZM 2
PDD 2
BIDU 2
MDLZ 2
GILD 2
LEN 2
MRK 2
DAL 2
QLYS 2
QFIN 1
DIS 1
NTES 1
UBER 1
AMD 1
LAUR 1
DOCU 1
AMAT 1
SBUX 1
PYPL 1
CAH 1
DDOG 1
IQV 1
UPS 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
VALE 4
AAL 8
BMY 6
NKE -15
LAC 14
INTC 19
EL -6
PFE 3
JD 22
EWZ -4
CVS 29
F 4
HAL 4
ILMN -17
FTNT -13
DLTR 20
LYFT 2
DHI 5
FOX 1
SE 6
SLB 0
TRIP 2
CMCSA 2
FMC -5
LITE 4
PAAS 1
LNTH 6
ZM 9
PDD 19
BIDU 7
MDLZ 1
GILD 11
LEN 13
MRK -6
DAL 4
QLYS 1
QFIN 2
DIS 4
NTES 8
UBER 1
AMD 9
LAUR 0
DOCU -1
AMAT 15
SBUX -1
PYPL 7
CAH 8
DDOG 15
IQV 27
UPS 2
MRVL 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
VALE 357
AAL 452
BMY 671
NKE -628
LAC 402
INTC 1.1K
EL 197
PFE -39
JD 2.5K
EWZ 69
CVS 1.7K
F 156
HAL 502
ILMN -1.2K
FTNT -1.4K
DLTR 2K
LYFT 102
DHI 659
FOX 151
SE 611
SLB 199
TRIP 78
CMCSA 426
FMC -385
LITE 399
PAAS 67
LNTH 641
ZM 1K
PDD 2K
BIDU 758
MDLZ 241
GILD 1.1K
LEN 1.3K
MRK -408
DAL 428
QLYS 169
QFIN 151
DIS 581
NTES 844
UBER 190
AMD 945
LAUR 46
DOCU -16
AMAT 1.5K
SBUX -28
PYPL 707
CAH 818
DDOG 1.5K
IQV 2.8K
UPS 151
MRVL 558
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.10 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.68 USD

