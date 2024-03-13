SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gaby Tickmill
Gerardo Llanos

Gaby Tickmill

Gerardo Llanos
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
Tickmill-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
208
Bénéfice trades:
139 (66.82%)
Perte trades:
69 (33.17%)
Meilleure transaction:
27.10 USD
Pire transaction:
-19.72 USD
Bénéfice brut:
520.27 USD (47 379 pips)
Perte brute:
-250.15 USD (20 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (39.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.38 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.95%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
39 jours
Facteur de récupération:
13.70
Longs trades:
208 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
3.74 USD
Perte moyenne:
-3.63 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-0.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.72 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.47%
Prévision annuelle:
5.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.72 USD (5.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.31% (9.35 USD)
Par fonds propres:
25.47% (318.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
VALE 15
AAL 13
BMY 11
NKE 11
LAC 10
INTC 10
EL 10
PFE 10
JD 9
EWZ 9
CVS 9
F 6
HAL 6
ILMN 5
FTNT 5
DLTR 4
LYFT 4
DHI 4
FOX 3
SE 3
SLB 3
TRIP 3
CMCSA 3
FMC 3
LITE 2
PAAS 2
LNTH 2
ZM 2
PDD 2
BIDU 2
MDLZ 2
GILD 2
LEN 2
MRK 2
DAL 2
QLYS 2
QFIN 1
DIS 1
NTES 1
UBER 1
AMD 1
LAUR 1
DOCU 1
AMAT 1
SBUX 1
PYPL 1
CAH 1
DDOG 1
IQV 1
UPS 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
VALE 4
AAL 8
BMY 6
NKE -15
LAC 14
INTC 19
EL -6
PFE 3
JD 22
EWZ -4
CVS 29
F 4
HAL 4
ILMN -17
FTNT -13
DLTR 20
LYFT 2
DHI 5
FOX 1
SE 6
SLB 0
TRIP 2
CMCSA 2
FMC -5
LITE 4
PAAS 1
LNTH 6
ZM 9
PDD 19
BIDU 7
MDLZ 1
GILD 11
LEN 13
MRK -6
DAL 4
QLYS 1
QFIN 2
DIS 4
NTES 8
UBER 1
AMD 9
LAUR 0
DOCU -1
AMAT 15
SBUX -1
PYPL 7
CAH 8
DDOG 15
IQV 27
UPS 2
MRVL 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
VALE 357
AAL 452
BMY 671
NKE -628
LAC 402
INTC 1.1K
EL 197
PFE -39
JD 2.5K
EWZ 69
CVS 1.7K
F 156
HAL 502
ILMN -1.2K
FTNT -1.4K
DLTR 2K
LYFT 102
DHI 659
FOX 151
SE 611
SLB 199
TRIP 78
CMCSA 426
FMC -385
LITE 399
PAAS 67
LNTH 641
ZM 1K
PDD 2K
BIDU 758
MDLZ 241
GILD 1.1K
LEN 1.3K
MRK -408
DAL 428
QLYS 169
QFIN 151
DIS 581
NTES 844
UBER 190
AMD 945
LAUR 46
DOCU -16
AMAT 1.5K
SBUX -28
PYPL 707
CAH 818
DDOG 1.5K
IQV 2.8K
UPS 151
MRVL 558
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.10 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.38 USD
Perte consécutive maximale: -0.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiBrokerageSC-Live
7.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 17:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
