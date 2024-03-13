- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
139 (66.82%)
Loss Trade:
69 (33.17%)
Best Trade:
27.10 USD
Worst Trade:
-19.72 USD
Profitto lordo:
520.27 USD (47 379 pips)
Perdita lorda:
-250.15 USD (20 004 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (39.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.95%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
39 giorni
Fattore di recupero:
13.70
Long Trade:
208 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.72 USD (1)
Crescita mensile:
0.47%
Previsione annuale:
5.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.72 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (9.35 USD)
Per equità:
25.47% (318.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|VALE
|15
|AAL
|13
|BMY
|11
|NKE
|11
|LAC
|10
|INTC
|10
|EL
|10
|PFE
|10
|JD
|9
|EWZ
|9
|CVS
|9
|F
|6
|HAL
|6
|ILMN
|5
|FTNT
|5
|DLTR
|4
|LYFT
|4
|DHI
|4
|FOX
|3
|SE
|3
|SLB
|3
|TRIP
|3
|CMCSA
|3
|FMC
|3
|LITE
|2
|PAAS
|2
|LNTH
|2
|ZM
|2
|PDD
|2
|BIDU
|2
|MDLZ
|2
|GILD
|2
|LEN
|2
|MRK
|2
|DAL
|2
|QLYS
|2
|QFIN
|1
|DIS
|1
|NTES
|1
|UBER
|1
|AMD
|1
|LAUR
|1
|DOCU
|1
|AMAT
|1
|SBUX
|1
|PYPL
|1
|CAH
|1
|DDOG
|1
|IQV
|1
|UPS
|1
|MRVL
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|VALE
|4
|AAL
|8
|BMY
|6
|NKE
|-15
|LAC
|14
|INTC
|19
|EL
|-6
|PFE
|3
|JD
|22
|EWZ
|-4
|CVS
|29
|F
|4
|HAL
|4
|ILMN
|-17
|FTNT
|-13
|DLTR
|20
|LYFT
|2
|DHI
|5
|FOX
|1
|SE
|6
|SLB
|0
|TRIP
|2
|CMCSA
|2
|FMC
|-5
|LITE
|4
|PAAS
|1
|LNTH
|6
|ZM
|9
|PDD
|19
|BIDU
|7
|MDLZ
|1
|GILD
|11
|LEN
|13
|MRK
|-6
|DAL
|4
|QLYS
|1
|QFIN
|2
|DIS
|4
|NTES
|8
|UBER
|1
|AMD
|9
|LAUR
|0
|DOCU
|-1
|AMAT
|15
|SBUX
|-1
|PYPL
|7
|CAH
|8
|DDOG
|15
|IQV
|27
|UPS
|2
|MRVL
|11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|VALE
|357
|AAL
|452
|BMY
|671
|NKE
|-628
|LAC
|402
|INTC
|1.1K
|EL
|197
|PFE
|-39
|JD
|2.5K
|EWZ
|69
|CVS
|1.7K
|F
|156
|HAL
|502
|ILMN
|-1.2K
|FTNT
|-1.4K
|DLTR
|2K
|LYFT
|102
|DHI
|659
|FOX
|151
|SE
|611
|SLB
|199
|TRIP
|78
|CMCSA
|426
|FMC
|-385
|LITE
|399
|PAAS
|67
|LNTH
|641
|ZM
|1K
|PDD
|2K
|BIDU
|758
|MDLZ
|241
|GILD
|1.1K
|LEN
|1.3K
|MRK
|-408
|DAL
|428
|QLYS
|169
|QFIN
|151
|DIS
|581
|NTES
|844
|UBER
|190
|AMD
|945
|LAUR
|46
|DOCU
|-16
|AMAT
|1.5K
|SBUX
|-28
|PYPL
|707
|CAH
|818
|DDOG
|1.5K
|IQV
|2.8K
|UPS
|151
|MRVL
|558
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.10 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EquitiBrokerageSC-Live
|7.00 × 1
Non ci sono recensioni
