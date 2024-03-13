SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gaby Tickmill
Gerardo Llanos

Gaby Tickmill

Gerardo Llanos
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
Tickmill-Live
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
139 (66.82%)
Loss Trade:
69 (33.17%)
Best Trade:
27.10 USD
Worst Trade:
-19.72 USD
Profitto lordo:
520.27 USD (47 379 pips)
Perdita lorda:
-250.15 USD (20 004 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (39.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.95%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
39 giorni
Fattore di recupero:
13.70
Long Trade:
208 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-0.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.72 USD (1)
Crescita mensile:
0.47%
Previsione annuale:
5.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.72 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (9.35 USD)
Per equità:
25.47% (318.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
VALE 15
AAL 13
BMY 11
NKE 11
LAC 10
INTC 10
EL 10
PFE 10
JD 9
EWZ 9
CVS 9
F 6
HAL 6
ILMN 5
FTNT 5
DLTR 4
LYFT 4
DHI 4
FOX 3
SE 3
SLB 3
TRIP 3
CMCSA 3
FMC 3
LITE 2
PAAS 2
LNTH 2
ZM 2
PDD 2
BIDU 2
MDLZ 2
GILD 2
LEN 2
MRK 2
DAL 2
QLYS 2
QFIN 1
DIS 1
NTES 1
UBER 1
AMD 1
LAUR 1
DOCU 1
AMAT 1
SBUX 1
PYPL 1
CAH 1
DDOG 1
IQV 1
UPS 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
VALE 4
AAL 8
BMY 6
NKE -15
LAC 14
INTC 19
EL -6
PFE 3
JD 22
EWZ -4
CVS 29
F 4
HAL 4
ILMN -17
FTNT -13
DLTR 20
LYFT 2
DHI 5
FOX 1
SE 6
SLB 0
TRIP 2
CMCSA 2
FMC -5
LITE 4
PAAS 1
LNTH 6
ZM 9
PDD 19
BIDU 7
MDLZ 1
GILD 11
LEN 13
MRK -6
DAL 4
QLYS 1
QFIN 2
DIS 4
NTES 8
UBER 1
AMD 9
LAUR 0
DOCU -1
AMAT 15
SBUX -1
PYPL 7
CAH 8
DDOG 15
IQV 27
UPS 2
MRVL 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
VALE 357
AAL 452
BMY 671
NKE -628
LAC 402
INTC 1.1K
EL 197
PFE -39
JD 2.5K
EWZ 69
CVS 1.7K
F 156
HAL 502
ILMN -1.2K
FTNT -1.4K
DLTR 2K
LYFT 102
DHI 659
FOX 151
SE 611
SLB 199
TRIP 78
CMCSA 426
FMC -385
LITE 399
PAAS 67
LNTH 641
ZM 1K
PDD 2K
BIDU 758
MDLZ 241
GILD 1.1K
LEN 1.3K
MRK -408
DAL 428
QLYS 169
QFIN 151
DIS 581
NTES 844
UBER 190
AMD 945
LAUR 46
DOCU -16
AMAT 1.5K
SBUX -28
PYPL 707
CAH 818
DDOG 1.5K
IQV 2.8K
UPS 151
MRVL 558
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.10 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiBrokerageSC-Live
7.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 18:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.27 17:00
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gaby Tickmill
30USD al mese
54%
0
0
USD
2K
USD
80
0%
208
66%
100%
2.07
1.30
USD
25%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.