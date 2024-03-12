- Büyüme
İşlemler:
5 244
Kârla kapanan işlemler:
4 026 (76.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 218 (23.23%)
En iyi işlem:
675.12 USD
En kötü işlem:
-1 725.84 USD
Brüt kâr:
42 333.01 USD (26 307 435 pips)
Brüt zarar:
-28 208.96 USD (19 961 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
220 (2 519.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 870.62 USD (145)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
86.05%
Maks. mevduat yükü:
8.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
5 054 (96.38%)
Satış işlemleri:
190 (3.62%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
10.51 USD
Ortalama zarar:
-23.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
66 (-752.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 325.88 USD (41)
Aylık büyüme:
0.35%
Yıllık tahmin:
4.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 342.26 USD (44.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.01% (7 340.49 USD)
Varlığa göre:
73.89% (5 901.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#USSPX500
|923
|#US30
|486
|#USNDAQ100
|438
|#UK100
|426
|#AUS200
|311
|#France40
|309
|#Germany40
|297
|#Euro50
|280
|USDJPY
|241
|#Germany30
|165
|#Japan225
|142
|USDCAD
|117
|USDCHF
|114
|#Swiss20
|112
|#France120
|96
|EURGBP
|90
|#GerTech30
|83
|ETHEREUM
|83
|#UKmid250
|67
|GOLD
|63
|#Spain35
|63
|EURJPY
|61
|GBPUSD
|59
|XRP
|41
|EURUSD
|27
|EURCHF
|25
|#HongKong50
|21
|AUDUSD
|21
|BITCOIN
|17
|SOLANA
|17
|GBPCHF
|16
|GBPJPY
|8
|POLKADOT
|7
|CHFJPY
|7
|#ChinaA50
|4
|GOLDgr
|4
|AUDCHF
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#USSPX500
|1.5K
|#US30
|3.1K
|#USNDAQ100
|1.7K
|#UK100
|-424
|#AUS200
|-98
|#France40
|2K
|#Germany40
|2.2K
|#Euro50
|-610
|USDJPY
|1.8K
|#Germany30
|565
|#Japan225
|-396
|USDCAD
|467
|USDCHF
|105
|#Swiss20
|134
|#France120
|495
|EURGBP
|-175
|#GerTech30
|333
|ETHEREUM
|202
|#UKmid250
|108
|GOLD
|-1K
|#Spain35
|-2
|EURJPY
|68
|GBPUSD
|641
|XRP
|80
|EURUSD
|427
|EURCHF
|-36
|#HongKong50
|-118
|AUDUSD
|744
|BITCOIN
|70
|SOLANA
|166
|GBPCHF
|64
|GBPJPY
|-56
|POLKADOT
|-177
|CHFJPY
|67
|#ChinaA50
|15
|GOLDgr
|103
|AUDCHF
|26
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#USSPX500
|-334K
|#US30
|3.1M
|#USNDAQ100
|-2.7M
|#UK100
|153K
|#AUS200
|349K
|#France40
|321K
|#Germany40
|-724K
|#Euro50
|-187K
|USDJPY
|-30K
|#Germany30
|411K
|#Japan225
|761K
|USDCAD
|9.9K
|USDCHF
|-28K
|#Swiss20
|126K
|#France120
|89K
|EURGBP
|-10K
|#GerTech30
|89K
|ETHEREUM
|1M
|#UKmid250
|213K
|GOLD
|21K
|#Spain35
|126K
|EURJPY
|13K
|GBPUSD
|19K
|XRP
|372K
|EURUSD
|5.9K
|EURCHF
|-4.2K
|#HongKong50
|71K
|AUDUSD
|5.9K
|BITCOIN
|2.7M
|SOLANA
|323K
|GBPCHF
|3.6K
|GBPJPY
|-2.5K
|POLKADOT
|-1.7K
|CHFJPY
|10K
|#ChinaA50
|19K
|GOLDgr
|5.5K
|AUDCHF
|378
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +675.12 USD
En kötü işlem: -1 726 USD
Maksimum ardışık kazanç: 145
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +2 519.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -752.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 33
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 359
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 209
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
FxPro-MT5 Live02
|0.08 × 49
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.16 × 169
|
XMTrading-MT5 3
|0.31 × 193
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 51
|
Alpari-MT5
|0.31 × 89
|
Coinexx-Live
|0.37 × 86
|
Exness-MT5Real
|0.41 × 56
Introducing our Index Momentum Strategy, a dynamic trading signal focused on "Buy" opportunities within multiple indexes for short to medium-term trading. Employing a combination of multiple technical indicators meticulously selected for their effectiveness, this strategy operates with a moderate risk profile, thriving in trending market conditions. Traders can expect frequent signals throughout the day, each generated after a comprehensive analysis of different indexes, ultimately directing them to the most promising opportunities. Historical performance showcases an impressive average return ranging from 25% to 100%, underscoring the potential for profitable trades. To enhance risk management, subscribers are encouraged to diversify their investment portfolio by subscribing to different variants of the signal, distributing risk across various indexes. Embrace the power of our Index Momentum Strategy and seize timely opportunities for growth in the dynamic world of trading.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 65 USD
169%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
243
99%
5 244
76%
86%
1.50
2.69
USD
USD
74%
1:500