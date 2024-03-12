SinyallerBölümler
Johnny Torbey

Index Trading Var 2

Johnny Torbey
0 inceleme
Güvenilirlik
243 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 169%
FxPro-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 244
Kârla kapanan işlemler:
4 026 (76.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 218 (23.23%)
En iyi işlem:
675.12 USD
En kötü işlem:
-1 725.84 USD
Brüt kâr:
42 333.01 USD (26 307 435 pips)
Brüt zarar:
-28 208.96 USD (19 961 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
220 (2 519.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 870.62 USD (145)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
86.05%
Maks. mevduat yükü:
8.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
5 054 (96.38%)
Satış işlemleri:
190 (3.62%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
10.51 USD
Ortalama zarar:
-23.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
66 (-752.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 325.88 USD (41)
Aylık büyüme:
0.35%
Yıllık tahmin:
4.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 342.26 USD (44.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.01% (7 340.49 USD)
Varlığa göre:
73.89% (5 901.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#USSPX500 923
#US30 486
#USNDAQ100 438
#UK100 426
#AUS200 311
#France40 309
#Germany40 297
#Euro50 280
USDJPY 241
#Germany30 165
#Japan225 142
USDCAD 117
USDCHF 114
#Swiss20 112
#France120 96
EURGBP 90
#GerTech30 83
ETHEREUM 83
#UKmid250 67
GOLD 63
#Spain35 63
EURJPY 61
GBPUSD 59
XRP 41
EURUSD 27
EURCHF 25
#HongKong50 21
AUDUSD 21
BITCOIN 17
SOLANA 17
GBPCHF 16
GBPJPY 8
POLKADOT 7
CHFJPY 7
#ChinaA50 4
GOLDgr 4
AUDCHF 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#USSPX500 1.5K
#US30 3.1K
#USNDAQ100 1.7K
#UK100 -424
#AUS200 -98
#France40 2K
#Germany40 2.2K
#Euro50 -610
USDJPY 1.8K
#Germany30 565
#Japan225 -396
USDCAD 467
USDCHF 105
#Swiss20 134
#France120 495
EURGBP -175
#GerTech30 333
ETHEREUM 202
#UKmid250 108
GOLD -1K
#Spain35 -2
EURJPY 68
GBPUSD 641
XRP 80
EURUSD 427
EURCHF -36
#HongKong50 -118
AUDUSD 744
BITCOIN 70
SOLANA 166
GBPCHF 64
GBPJPY -56
POLKADOT -177
CHFJPY 67
#ChinaA50 15
GOLDgr 103
AUDCHF 26
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#USSPX500 -334K
#US30 3.1M
#USNDAQ100 -2.7M
#UK100 153K
#AUS200 349K
#France40 321K
#Germany40 -724K
#Euro50 -187K
USDJPY -30K
#Germany30 411K
#Japan225 761K
USDCAD 9.9K
USDCHF -28K
#Swiss20 126K
#France120 89K
EURGBP -10K
#GerTech30 89K
ETHEREUM 1M
#UKmid250 213K
GOLD 21K
#Spain35 126K
EURJPY 13K
GBPUSD 19K
XRP 372K
EURUSD 5.9K
EURCHF -4.2K
#HongKong50 71K
AUDUSD 5.9K
BITCOIN 2.7M
SOLANA 323K
GBPCHF 3.6K
GBPJPY -2.5K
POLKADOT -1.7K
CHFJPY 10K
#ChinaA50 19K
GOLDgr 5.5K
AUDCHF 378
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +675.12 USD
En kötü işlem: -1 726 USD
Maksimum ardışık kazanç: 145
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +2 519.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -752.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 34
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 33
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 359
RoboForex-ECN
0.00 × 209
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
FxPro-MT5 Live02
0.08 × 49
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.16 × 169
XMTrading-MT5 3
0.31 × 193
GoMarkets-Live
0.31 × 51
Alpari-MT5
0.31 × 89
Coinexx-Live
0.37 × 86
Exness-MT5Real
0.41 × 56
15 daha fazla...
Introducing our Index Momentum Strategy, a dynamic trading signal focused on "Buy" opportunities within multiple indexes for short to medium-term trading. Employing a combination of multiple technical indicators meticulously selected for their effectiveness, this strategy operates with a moderate risk profile, thriving in trending market conditions. Traders can expect frequent signals throughout the day, each generated after a comprehensive analysis of different indexes, ultimately directing them to the most promising opportunities. Historical performance showcases an impressive average return ranging from 25% to 100%, underscoring the potential for profitable trades. To enhance risk management, subscribers are encouraged to diversify their investment portfolio by subscribing to different variants of the signal, distributing risk across various indexes. Embrace the power of our Index Momentum Strategy and seize timely opportunities for growth in the dynamic world of trading.


İnceleme yok
2025.08.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 06:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 12:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 01:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 12:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 15:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 22:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 21:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 19:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 17:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 14:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 09:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 08:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.13 05:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Index Trading Var 2
Ayda 65 USD
169%
0
0
USD
11K
USD
243
99%
5 244
76%
86%
1.50
2.69
USD
74%
1:500
