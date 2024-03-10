SinyallerBölümler
Guan Xi Liang

X617 Peace all year round

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
772
Kârla kapanan işlemler:
486 (62.95%)
Zararla kapanan işlemler:
286 (37.05%)
En iyi işlem:
94.44 EUR
En kötü işlem:
-125.67 EUR
Brüt kâr:
5 745.07 EUR (474 180 pips)
Brüt zarar:
-4 045.74 EUR (291 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (577.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
577.68 EUR (40)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
15.06%
Maks. mevduat yükü:
30.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
576 (74.61%)
Satış işlemleri:
196 (25.39%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
2.20 EUR
Ortalama kâr:
11.82 EUR
Ortalama zarar:
-14.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-383.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-383.12 EUR (34)
Aylık büyüme:
9.15%
Yıllık tahmin:
114.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.91 EUR
Maksimum:
598.09 EUR (58.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.98% (259.91 EUR)
Varlığa göre:
14.73% (264.82 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 766
GBPCAD# 2
EURUSD# 2
AUDCAD# 1
USDCAD# 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 2.2K
GBPCAD# -228
EURUSD# -69
AUDCAD# 26
USDCAD# 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 183K
GBPCAD# -980
EURUSD# -220
AUDCAD# 112
USDCAD# 180
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.44 EUR
En kötü işlem: -126 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +577.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -383.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

平安无虞
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 443 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 23:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.23 06:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X617 Peace all year round
Ayda 299 USD
33%
0
0
USD
2.5K
EUR
82
99%
772
62%
15%
1.42
2.20
EUR
52%
1:100
