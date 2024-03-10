SignauxSections
Guan Xi Liang

X617 Peace all year round

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
772
Bénéfice trades:
486 (62.95%)
Perte trades:
286 (37.05%)
Meilleure transaction:
94.44 EUR
Pire transaction:
-125.67 EUR
Bénéfice brut:
5 745.07 EUR (474 180 pips)
Perte brute:
-4 045.74 EUR (291 998 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (577.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
577.68 EUR (40)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
15.06%
Charge de dépôt maximale:
30.73%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
576 (74.61%)
Courts trades:
196 (25.39%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
2.20 EUR
Bénéfice moyen:
11.82 EUR
Perte moyenne:
-14.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
34 (-383.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-383.12 EUR (34)
Croissance mensuelle:
7.25%
Prévision annuelle:
89.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
199.91 EUR
Maximal:
598.09 EUR (58.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.98% (259.91 EUR)
Par fonds propres:
14.73% (264.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 766
GBPCAD# 2
EURUSD# 2
AUDCAD# 1
USDCAD# 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 2.2K
GBPCAD# -228
EURUSD# -69
AUDCAD# 26
USDCAD# 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 183K
GBPCAD# -980
EURUSD# -220
AUDCAD# 112
USDCAD# 180
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.44 EUR
Pire transaction: -126 EUR
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +577.68 EUR
Perte consécutive maximale: -383.12 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

平安无虞
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 443 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 23:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.23 06:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.