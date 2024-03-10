SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / X617 Peace all year round
Guan Xi Liang

X617 Peace all year round

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2024 33%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
772
Profit Trade:
486 (62.95%)
Loss Trade:
286 (37.05%)
Best Trade:
94.44 EUR
Worst Trade:
-125.67 EUR
Profitto lordo:
5 745.07 EUR (474 180 pips)
Perdita lorda:
-4 045.74 EUR (291 998 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (577.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
577.68 EUR (40)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.06%
Massimo carico di deposito:
30.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
576 (74.61%)
Short Trade:
196 (25.39%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
2.20 EUR
Profitto medio:
11.82 EUR
Perdita media:
-14.15 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-383.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-383.12 EUR (34)
Crescita mensile:
8.90%
Previsione annuale:
108.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.91 EUR
Massimale:
598.09 EUR (58.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.98% (259.91 EUR)
Per equità:
14.73% (264.82 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 766
GBPCAD# 2
EURUSD# 2
AUDCAD# 1
USDCAD# 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 2.2K
GBPCAD# -228
EURUSD# -69
AUDCAD# 26
USDCAD# 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 183K
GBPCAD# -980
EURUSD# -220
AUDCAD# 112
USDCAD# 180
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.44 EUR
Worst Trade: -126 EUR
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +577.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -383.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

平安无虞
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 02:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 443 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.02 23:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.10 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.23 06:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
X617 Peace all year round
299USD al mese
33%
0
0
USD
2.5K
EUR
82
99%
772
62%
15%
1.42
2.20
EUR
52%
1:100
Copia

