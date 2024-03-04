SinyallerBölümler
Gerardo Llanos

Value investing

Gerardo Llanos
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
1 / 15 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 90%
Tickmill-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
337
Kârla kapanan işlemler:
214 (63.50%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (36.50%)
En iyi işlem:
173.25 USD
En kötü işlem:
-44.59 USD
Brüt kâr:
1 478.33 USD (125 015 pips)
Brüt zarar:
-634.79 USD (49 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (39.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
33 gün
Düzelme faktörü:
15.55
Alış işlemleri:
337 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-5.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.59 USD (1)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
23.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.25 USD (8.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.73% (12.52 USD)
Varlığa göre:
20.16% (541.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BMY 17
CVS 16
VALE 15
EL 13
EWZ 12
LAC 11
INTC 11
JD 10
MRK 10
UNH 10
AAL 9
ILMN 9
TRIP 8
SLB 8
F 8
HAL 8
AMD 8
PFE 8
FTNT 7
BIDU 7
FSLR 7
PDD 6
LYFT 6
LNTH 5
NKE 5
COR 5
CMCSA 4
DLTR 4
LEN 4
NVDA 4
MDLZ 4
PYPL 4
AMGN 4
IQV 4
DHI 4
SE 3
FOX 3
LITE 3
BABA 3
ZM 3
DAL 3
BA 3
COP 3
FMC 3
GILD 3
CAH 3
VIX 2
PAAS 2
SBUX 2
NTES 2
MU 2
ACAD 2
ABBV 2
QFIN 1
RBLX 1
TPR 1
DIS 1
CROX 1
NU 1
UBER 1
DELL 1
DOCU 1
DDOG 1
MEDP 1
UPS 1
QLYS 1
ORCL 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BMY 6
CVS 44
VALE 2
EL -15
EWZ 0
LAC 11
INTC 39
JD 26
MRK 1
UNH 49
AAL 12
ILMN -86
TRIP 11
SLB 13
F 10
HAL 6
AMD 16
PFE 1
FTNT -13
BIDU 15
FSLR 2
PDD 26
LYFT 7
LNTH 31
NKE 17
COR 40
CMCSA 6
DLTR 22
LEN 21
NVDA 3
MDLZ 1
PYPL 18
AMGN -1
IQV 34
DHI 9
SE 10
FOX 3
LITE 9
BABA 23
ZM 26
DAL 18
BA 13
COP 4
FMC 2
GILD 17
CAH 6
VIX 2
PAAS 3
SBUX 5
NTES 23
MU 23
ACAD 3
ABBV 13
QFIN 2
RBLX 2
TPR 2
DIS 9
CROX 8
NU 5
UBER 5
DELL -1
DOCU 0
DDOG 15
MEDP 173
UPS 3
QLYS 3
ORCL 16
MRVL 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BMY 753
CVS 1.3K
VALE -47
EL -845
EWZ -149
LAC 408
INTC 816
JD 2.9K
MRK 528
UNH 5.4K
AAL 591
ILMN -7.8K
TRIP 289
SLB 1.2K
F 165
HAL 218
AMD 2.3K
PFE 41
FTNT -1.4K
BIDU 1.7K
FSLR 674
PDD 2.9K
LYFT 105
LNTH 3.3K
NKE 1.8K
COR 4.4K
CMCSA 593
DLTR 1.6K
LEN 2.2K
NVDA 385
MDLZ 290
PYPL 661
AMGN 194
IQV 3.6K
DHI 1.1K
SE 983
FOX 303
LITE 903
BABA 2.5K
ZM 1.8K
DAL 956
BA 1.5K
COP 514
FMC -467
GILD 1.6K
CAH 708
VIX 214
PAAS 309
SBUX 557
NTES 2.4K
MU 2.3K
ACAD 83
ABBV 1.5K
QFIN 166
RBLX 239
TPR 221
DIS 1K
CROX 809
NU 100
UBER 486
DELL -37
DOCU 14
DDOG 1.5K
MEDP 17K
UPS 143
QLYS 226
ORCL 1.6K
MRVL 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +173.25 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live
7.00 × 1
Stocks only, no leverage. Investment in value, with a margin of safety.
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 13:52
No swaps are charged
2024.11.01 13:52
No swaps are charged
2024.10.23 19:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 15:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.26 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
