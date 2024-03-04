SegnaliSezioni
Gerardo Llanos

Value investing

Gerardo Llanos
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
1 / 15 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 90%
Tickmill-Live
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
214 (63.50%)
Loss Trade:
123 (36.50%)
Best Trade:
173.25 USD
Worst Trade:
-44.59 USD
Profitto lordo:
1 478.33 USD (125 015 pips)
Perdita lorda:
-634.79 USD (49 932 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (39.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
33 giorni
Fattore di recupero:
15.55
Long Trade:
337 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-5.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.59 USD (1)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.25 USD (8.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.73% (12.52 USD)
Per equità:
20.16% (541.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BMY 17
CVS 16
VALE 15
EL 13
EWZ 12
LAC 11
INTC 11
JD 10
MRK 10
UNH 10
AAL 9
ILMN 9
TRIP 8
SLB 8
F 8
HAL 8
AMD 8
PFE 8
FTNT 7
BIDU 7
FSLR 7
PDD 6
LYFT 6
LNTH 5
NKE 5
COR 5
CMCSA 4
DLTR 4
LEN 4
NVDA 4
MDLZ 4
PYPL 4
AMGN 4
IQV 4
DHI 4
SE 3
FOX 3
LITE 3
BABA 3
ZM 3
DAL 3
BA 3
COP 3
FMC 3
GILD 3
CAH 3
VIX 2
PAAS 2
SBUX 2
NTES 2
MU 2
ACAD 2
ABBV 2
QFIN 1
RBLX 1
TPR 1
DIS 1
CROX 1
NU 1
UBER 1
DELL 1
DOCU 1
DDOG 1
MEDP 1
UPS 1
QLYS 1
ORCL 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BMY 6
CVS 44
VALE 2
EL -15
EWZ 0
LAC 11
INTC 39
JD 26
MRK 1
UNH 49
AAL 12
ILMN -86
TRIP 11
SLB 13
F 10
HAL 6
AMD 16
PFE 1
FTNT -13
BIDU 15
FSLR 2
PDD 26
LYFT 7
LNTH 31
NKE 17
COR 40
CMCSA 6
DLTR 22
LEN 21
NVDA 3
MDLZ 1
PYPL 18
AMGN -1
IQV 34
DHI 9
SE 10
FOX 3
LITE 9
BABA 23
ZM 26
DAL 18
BA 13
COP 4
FMC 2
GILD 17
CAH 6
VIX 2
PAAS 3
SBUX 5
NTES 23
MU 23
ACAD 3
ABBV 13
QFIN 2
RBLX 2
TPR 2
DIS 9
CROX 8
NU 5
UBER 5
DELL -1
DOCU 0
DDOG 15
MEDP 173
UPS 3
QLYS 3
ORCL 16
MRVL 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BMY 753
CVS 1.3K
VALE -47
EL -845
EWZ -149
LAC 408
INTC 816
JD 2.9K
MRK 528
UNH 5.4K
AAL 591
ILMN -7.8K
TRIP 289
SLB 1.2K
F 165
HAL 218
AMD 2.3K
PFE 41
FTNT -1.4K
BIDU 1.7K
FSLR 674
PDD 2.9K
LYFT 105
LNTH 3.3K
NKE 1.8K
COR 4.4K
CMCSA 593
DLTR 1.6K
LEN 2.2K
NVDA 385
MDLZ 290
PYPL 661
AMGN 194
IQV 3.6K
DHI 1.1K
SE 983
FOX 303
LITE 903
BABA 2.5K
ZM 1.8K
DAL 956
BA 1.5K
COP 514
FMC -467
GILD 1.6K
CAH 708
VIX 214
PAAS 309
SBUX 557
NTES 2.4K
MU 2.3K
ACAD 83
ABBV 1.5K
QFIN 166
RBLX 239
TPR 221
DIS 1K
CROX 809
NU 100
UBER 486
DELL -37
DOCU 14
DDOG 1.5K
MEDP 17K
UPS 143
QLYS 226
ORCL 1.6K
MRVL 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +173.25 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.27 USD
Massima perdita consecutiva: -2.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiBrokerageSC-Live
7.00 × 1
Stocks only, no leverage. Investment in value, with a margin of safety.
Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 13:52
No swaps are charged
2024.11.01 13:52
No swaps are charged
2024.10.23 19:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 15:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.26 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Value investing
30USD al mese
90%
1
15
USD
3.6K
USD
81
0%
337
63%
100%
2.32
2.50
USD
20%
1:1
