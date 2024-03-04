- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
214 (63.50%)
Loss Trade:
123 (36.50%)
Best Trade:
173.25 USD
Worst Trade:
-44.59 USD
Profitto lordo:
1 478.33 USD (125 015 pips)
Perdita lorda:
-634.79 USD (49 932 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (39.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.10 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
33 giorni
Fattore di recupero:
15.55
Long Trade:
337 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-5.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.59 USD (1)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
23.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.25 USD (8.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.73% (12.52 USD)
Per equità:
20.16% (541.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BMY
|17
|CVS
|16
|VALE
|15
|EL
|13
|EWZ
|12
|LAC
|11
|INTC
|11
|JD
|10
|MRK
|10
|UNH
|10
|AAL
|9
|ILMN
|9
|TRIP
|8
|SLB
|8
|F
|8
|HAL
|8
|AMD
|8
|PFE
|8
|FTNT
|7
|BIDU
|7
|FSLR
|7
|PDD
|6
|LYFT
|6
|LNTH
|5
|NKE
|5
|COR
|5
|CMCSA
|4
|DLTR
|4
|LEN
|4
|NVDA
|4
|MDLZ
|4
|PYPL
|4
|AMGN
|4
|IQV
|4
|DHI
|4
|SE
|3
|FOX
|3
|LITE
|3
|BABA
|3
|ZM
|3
|DAL
|3
|BA
|3
|COP
|3
|FMC
|3
|GILD
|3
|CAH
|3
|VIX
|2
|PAAS
|2
|SBUX
|2
|NTES
|2
|MU
|2
|ACAD
|2
|ABBV
|2
|QFIN
|1
|RBLX
|1
|TPR
|1
|DIS
|1
|CROX
|1
|NU
|1
|UBER
|1
|DELL
|1
|DOCU
|1
|DDOG
|1
|MEDP
|1
|UPS
|1
|QLYS
|1
|ORCL
|1
|MRVL
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BMY
|6
|CVS
|44
|VALE
|2
|EL
|-15
|EWZ
|0
|LAC
|11
|INTC
|39
|JD
|26
|MRK
|1
|UNH
|49
|AAL
|12
|ILMN
|-86
|TRIP
|11
|SLB
|13
|F
|10
|HAL
|6
|AMD
|16
|PFE
|1
|FTNT
|-13
|BIDU
|15
|FSLR
|2
|PDD
|26
|LYFT
|7
|LNTH
|31
|NKE
|17
|COR
|40
|CMCSA
|6
|DLTR
|22
|LEN
|21
|NVDA
|3
|MDLZ
|1
|PYPL
|18
|AMGN
|-1
|IQV
|34
|DHI
|9
|SE
|10
|FOX
|3
|LITE
|9
|BABA
|23
|ZM
|26
|DAL
|18
|BA
|13
|COP
|4
|FMC
|2
|GILD
|17
|CAH
|6
|VIX
|2
|PAAS
|3
|SBUX
|5
|NTES
|23
|MU
|23
|ACAD
|3
|ABBV
|13
|QFIN
|2
|RBLX
|2
|TPR
|2
|DIS
|9
|CROX
|8
|NU
|5
|UBER
|5
|DELL
|-1
|DOCU
|0
|DDOG
|15
|MEDP
|173
|UPS
|3
|QLYS
|3
|ORCL
|16
|MRVL
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BMY
|753
|CVS
|1.3K
|VALE
|-47
|EL
|-845
|EWZ
|-149
|LAC
|408
|INTC
|816
|JD
|2.9K
|MRK
|528
|UNH
|5.4K
|AAL
|591
|ILMN
|-7.8K
|TRIP
|289
|SLB
|1.2K
|F
|165
|HAL
|218
|AMD
|2.3K
|PFE
|41
|FTNT
|-1.4K
|BIDU
|1.7K
|FSLR
|674
|PDD
|2.9K
|LYFT
|105
|LNTH
|3.3K
|NKE
|1.8K
|COR
|4.4K
|CMCSA
|593
|DLTR
|1.6K
|LEN
|2.2K
|NVDA
|385
|MDLZ
|290
|PYPL
|661
|AMGN
|194
|IQV
|3.6K
|DHI
|1.1K
|SE
|983
|FOX
|303
|LITE
|903
|BABA
|2.5K
|ZM
|1.8K
|DAL
|956
|BA
|1.5K
|COP
|514
|FMC
|-467
|GILD
|1.6K
|CAH
|708
|VIX
|214
|PAAS
|309
|SBUX
|557
|NTES
|2.4K
|MU
|2.3K
|ACAD
|83
|ABBV
|1.5K
|QFIN
|166
|RBLX
|239
|TPR
|221
|DIS
|1K
|CROX
|809
|NU
|100
|UBER
|486
|DELL
|-37
|DOCU
|14
|DDOG
|1.5K
|MEDP
|17K
|UPS
|143
|QLYS
|226
|ORCL
|1.6K
|MRVL
|600
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.25 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.27 USD
Massima perdita consecutiva: -2.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiBrokerageSC-Live
|7.00 × 1
Stocks only, no leverage. Investment in value, with a margin of safety.
Non ci sono recensioni
