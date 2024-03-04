SignauxSections
Gerardo Llanos

Value investing

Gerardo Llanos
0 avis
Fiabilité
81 semaines
1 / 15 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 90%
Tickmill-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
337
Bénéfice trades:
214 (63.50%)
Perte trades:
123 (36.50%)
Meilleure transaction:
173.25 USD
Pire transaction:
-44.59 USD
Bénéfice brut:
1 478.33 USD (125 015 pips)
Perte brute:
-634.79 USD (49 932 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (39.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.97%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
33 jours
Facteur de récupération:
15.55
Longs trades:
337 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
2.50 USD
Bénéfice moyen:
6.91 USD
Perte moyenne:
-5.16 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.59 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.91%
Prévision annuelle:
23.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
54.25 USD (8.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.73% (12.52 USD)
Par fonds propres:
20.16% (541.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BMY 17
CVS 16
VALE 15
EL 13
EWZ 12
LAC 11
INTC 11
JD 10
MRK 10
UNH 10
AAL 9
ILMN 9
TRIP 8
SLB 8
F 8
HAL 8
AMD 8
PFE 8
FTNT 7
BIDU 7
FSLR 7
PDD 6
LYFT 6
LNTH 5
NKE 5
COR 5
CMCSA 4
DLTR 4
LEN 4
NVDA 4
MDLZ 4
PYPL 4
AMGN 4
IQV 4
DHI 4
SE 3
FOX 3
LITE 3
BABA 3
ZM 3
DAL 3
BA 3
COP 3
FMC 3
GILD 3
CAH 3
VIX 2
PAAS 2
SBUX 2
NTES 2
MU 2
ACAD 2
ABBV 2
QFIN 1
RBLX 1
TPR 1
DIS 1
CROX 1
NU 1
UBER 1
DELL 1
DOCU 1
DDOG 1
MEDP 1
UPS 1
QLYS 1
ORCL 1
MRVL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BMY 6
CVS 44
VALE 2
EL -15
EWZ 0
LAC 11
INTC 39
JD 26
MRK 1
UNH 49
AAL 12
ILMN -86
TRIP 11
SLB 13
F 10
HAL 6
AMD 16
PFE 1
FTNT -13
BIDU 15
FSLR 2
PDD 26
LYFT 7
LNTH 31
NKE 17
COR 40
CMCSA 6
DLTR 22
LEN 21
NVDA 3
MDLZ 1
PYPL 18
AMGN -1
IQV 34
DHI 9
SE 10
FOX 3
LITE 9
BABA 23
ZM 26
DAL 18
BA 13
COP 4
FMC 2
GILD 17
CAH 6
VIX 2
PAAS 3
SBUX 5
NTES 23
MU 23
ACAD 3
ABBV 13
QFIN 2
RBLX 2
TPR 2
DIS 9
CROX 8
NU 5
UBER 5
DELL -1
DOCU 0
DDOG 15
MEDP 173
UPS 3
QLYS 3
ORCL 16
MRVL 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BMY 753
CVS 1.3K
VALE -47
EL -845
EWZ -149
LAC 408
INTC 816
JD 2.9K
MRK 528
UNH 5.4K
AAL 591
ILMN -7.8K
TRIP 289
SLB 1.2K
F 165
HAL 218
AMD 2.3K
PFE 41
FTNT -1.4K
BIDU 1.7K
FSLR 674
PDD 2.9K
LYFT 105
LNTH 3.3K
NKE 1.8K
COR 4.4K
CMCSA 593
DLTR 1.6K
LEN 2.2K
NVDA 385
MDLZ 290
PYPL 661
AMGN 194
IQV 3.6K
DHI 1.1K
SE 983
FOX 303
LITE 903
BABA 2.5K
ZM 1.8K
DAL 956
BA 1.5K
COP 514
FMC -467
GILD 1.6K
CAH 708
VIX 214
PAAS 309
SBUX 557
NTES 2.4K
MU 2.3K
ACAD 83
ABBV 1.5K
QFIN 166
RBLX 239
TPR 221
DIS 1K
CROX 809
NU 100
UBER 486
DELL -37
DOCU 14
DDOG 1.5K
MEDP 17K
UPS 143
QLYS 226
ORCL 1.6K
MRVL 600
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +173.25 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.27 USD
Perte consécutive maximale: -2.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiBrokerageSC-Live
7.00 × 1
Stocks only, no leverage. Investment in value, with a margin of safety.
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 23:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 21:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 13:52
No swaps are charged
2024.11.01 13:52
No swaps are charged
2024.10.23 19:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.17 15:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.26 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
