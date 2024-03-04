SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FUNDO INVESTIDOR DARWINEX
Orson Welles Vieira

FUNDO INVESTIDOR DARWINEX

Orson Welles Vieira
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 216%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 508
Kârla kapanan işlemler:
14 357 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 151 (29.99%)
En iyi işlem:
11 108.37 USD
En kötü işlem:
-15 682.10 USD
Brüt kâr:
412 644.99 USD (2 385 111 pips)
Brüt zarar:
-196 536.08 USD (3 024 781 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (59.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 514.52 USD (23)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
72.25%
Maks. mevduat yükü:
188.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
301
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
11.83
Alış işlemleri:
10 663 (51.99%)
Satış işlemleri:
9 845 (48.01%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
10.54 USD
Ortalama kâr:
28.74 USD
Ortalama zarar:
-31.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2 276.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 682.10 USD (1)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
18 274.86 USD (10.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (18 303.41 USD)
Varlığa göre:
49.33% (115 729.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12466
USDJPY 2030
USDCAD 1696
AUDUSD 1443
GBPUSD 1008
USDCHF 838
EURUSD 728
XAGUSD 287
NZDUSD 4
EURCHF 4
CADCHF 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 196K
USDJPY 4.7K
USDCAD 1.3K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 3.6K
USDCHF 1.6K
EURUSD 2.1K
XAGUSD 2.8K
NZDUSD -4
EURCHF 1.5K
CADCHF 5
EURJPY -25
NZDJPY 290
GBPAUD 537
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -685K
USDJPY 25K
USDCAD 8.2K
AUDUSD 9.9K
GBPUSD 22K
USDCHF -9K
EURUSD -7.2K
XAGUSD -2.8K
NZDUSD -345
EURCHF 1.4K
CADCHF 439
EURJPY -3.7K
NZDJPY 409
GBPAUD 835
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 108.37 USD
En kötü işlem: -15 682 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 276.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
Darwinex-Live
0.40 × 1748
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 129
TickmillUK-Live
0.86 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.68 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.83 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.64 × 302
BCS5-Real
3.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
15 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Fundo de investimento da A&B Desenvolvimento, Negócios e Gestão Imobiliária, operando em diversos ativos (moedas) por trader experiente do mercado financeiro/forex com estratégia automatizada, conservadora e consistente ao longo do tempo.
İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 14:54
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 15:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 18:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FUNDO INVESTIDOR DARWINEX
Ayda 30 USD
216%
0
0
USD
316K
USD
82
99%
20 508
70%
72%
2.09
10.54
USD
49%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.