Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.23 × 53 Darwinex-Live 0.40 × 1748 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.71 × 129 TickmillUK-Live 0.86 × 7 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 6 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.68 × 31 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.83 × 6 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.03 × 37 Swissquote-Server 3.52 × 62 AdmiralMarkets-Live 3.64 × 302 BCS5-Real 3.75 × 4 KuberaCapitalMarkets-Server 3.95 × 37 15 daha fazla...