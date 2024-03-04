- Büyüme
İşlemler:
20 508
Kârla kapanan işlemler:
14 357 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 151 (29.99%)
En iyi işlem:
11 108.37 USD
En kötü işlem:
-15 682.10 USD
Brüt kâr:
412 644.99 USD (2 385 111 pips)
Brüt zarar:
-196 536.08 USD (3 024 781 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (59.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 514.52 USD (23)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
72.25%
Maks. mevduat yükü:
188.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
301
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
11.83
Alış işlemleri:
10 663 (51.99%)
Satış işlemleri:
9 845 (48.01%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
10.54 USD
Ortalama kâr:
28.74 USD
Ortalama zarar:
-31.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2 276.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 682.10 USD (1)
Aylık büyüme:
0.75%
Yıllık tahmin:
9.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.05 USD
Maksimum:
18 274.86 USD (10.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (18 303.41 USD)
Varlığa göre:
49.33% (115 729.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12466
|USDJPY
|2030
|USDCAD
|1696
|AUDUSD
|1443
|GBPUSD
|1008
|USDCHF
|838
|EURUSD
|728
|XAGUSD
|287
|NZDUSD
|4
|EURCHF
|4
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|196K
|USDJPY
|4.7K
|USDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|2.1K
|XAGUSD
|2.8K
|NZDUSD
|-4
|EURCHF
|1.5K
|CADCHF
|5
|EURJPY
|-25
|NZDJPY
|290
|GBPAUD
|537
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-685K
|USDJPY
|25K
|USDCAD
|8.2K
|AUDUSD
|9.9K
|GBPUSD
|22K
|USDCHF
|-9K
|EURUSD
|-7.2K
|XAGUSD
|-2.8K
|NZDUSD
|-345
|EURCHF
|1.4K
|CADCHF
|439
|EURJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|409
|GBPAUD
|835
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 108.37 USD
En kötü işlem: -15 682 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 276.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1748
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.71 × 129
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.68 × 31
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.83 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.03 × 37
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.64 × 302
|
BCS5-Real
|3.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
Fundo de investimento da A&B Desenvolvimento, Negócios e Gestão Imobiliária, operando em diversos ativos (moedas) por trader experiente do mercado financeiro/forex com estratégia automatizada, conservadora e consistente ao longo do tempo.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
216%
0
0
USD
USD
316K
USD
USD
82
99%
20 508
70%
72%
2.09
10.54
USD
USD
49%
1:200