Orson Welles Vieira

FUNDO INVESTIDOR DARWINEX

Orson Welles Vieira
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 216%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20 508
Profit Trade:
14 357 (70.00%)
Loss Trade:
6 151 (29.99%)
Best Trade:
11 108.37 USD
Worst Trade:
-15 682.10 USD
Profitto lordo:
412 644.99 USD (2 385 111 pips)
Perdita lorda:
-196 536.08 USD (3 024 781 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (59.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 514.52 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
72.25%
Massimo carico di deposito:
188.11%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
301
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
11.83
Long Trade:
10 663 (51.99%)
Short Trade:
9 845 (48.01%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
10.54 USD
Profitto medio:
28.74 USD
Perdita media:
-31.95 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2 276.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 682.10 USD (1)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
9.72%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
18 274.86 USD (10.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (18 303.41 USD)
Per equità:
49.33% (115 729.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12466
USDJPY 2030
USDCAD 1696
AUDUSD 1443
GBPUSD 1008
USDCHF 838
EURUSD 728
XAGUSD 287
NZDUSD 4
EURCHF 4
CADCHF 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 196K
USDJPY 4.7K
USDCAD 1.3K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 3.6K
USDCHF 1.6K
EURUSD 2.1K
XAGUSD 2.8K
NZDUSD -4
EURCHF 1.5K
CADCHF 5
EURJPY -25
NZDJPY 290
GBPAUD 537
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -685K
USDJPY 25K
USDCAD 8.2K
AUDUSD 9.9K
GBPUSD 22K
USDCHF -9K
EURUSD -7.2K
XAGUSD -2.8K
NZDUSD -345
EURCHF 1.4K
CADCHF 439
EURJPY -3.7K
NZDJPY 409
GBPAUD 835
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 108.37 USD
Worst Trade: -15 682 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +59.82 USD
Massima perdita consecutiva: -2 276.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
Darwinex-Live
0.40 × 1748
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 129
TickmillUK-Live
0.86 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.68 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.83 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.64 × 302
BCS5-Real
3.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
Fundo de investimento da A&B Desenvolvimento, Negócios e Gestão Imobiliária, operando em diversos ativos (moedas) por trader experiente do mercado financeiro/forex com estratégia automatizada, conservadora e consistente ao longo do tempo.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 02:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 14:54
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 15:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 18:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
