Orson Welles Vieira

FUNDO INVESTIDOR DARWINEX

Orson Welles Vieira
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 216%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20 490
Bénéfice trades:
14 343 (70.00%)
Perte trades:
6 147 (30.00%)
Meilleure transaction:
11 108.37 USD
Pire transaction:
-15 682.10 USD
Bénéfice brut:
412 632.79 USD (2 384 174 pips)
Perte brute:
-196 533.71 USD (3 024 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (59.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39 514.52 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
72.25%
Charge de dépôt maximale:
188.11%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
292
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
11.82
Longs trades:
10 652 (51.99%)
Courts trades:
9 838 (48.01%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
10.55 USD
Bénéfice moyen:
28.77 USD
Perte moyenne:
-31.97 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-2 276.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 682.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.82%
Prévision annuelle:
22.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.05 USD
Maximal:
18 274.86 USD (10.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.20% (18 303.41 USD)
Par fonds propres:
49.33% (115 729.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 12466
USDJPY 2025
USDCAD 1691
AUDUSD 1443
GBPUSD 1005
USDCHF 837
EURUSD 724
XAGUSD 287
NZDUSD 4
EURCHF 4
CADCHF 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 196K
USDJPY 4.7K
USDCAD 1.3K
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 3.6K
USDCHF 1.6K
EURUSD 2.1K
XAGUSD 2.8K
NZDUSD -4
EURCHF 1.5K
CADCHF 5
EURJPY -25
NZDJPY 290
GBPAUD 537
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -685K
USDJPY 25K
USDCAD 8.1K
AUDUSD 9.9K
GBPUSD 22K
USDCHF -9.1K
EURUSD -7.5K
XAGUSD -2.8K
NZDUSD -345
EURCHF 1.4K
CADCHF 439
EURJPY -3.7K
NZDJPY 409
GBPAUD 835
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 108.37 USD
Pire transaction: -15 682 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +59.82 USD
Perte consécutive maximale: -2 276.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.23 × 53
Darwinex-Live
0.40 × 1748
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.71 × 129
TickmillUK-Live
0.86 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
TradeMaxGlobal-Live
1.26 × 61
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.68 × 31
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.83 × 6
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
Swissquote-Server
3.04 × 57
AdmiralMarkets-Live
3.64 × 302
BCS5-Real
3.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
Fundo de investimento da A&B Desenvolvimento, Negócios e Gestão Imobiliária, operando em diversos ativos (moedas) por trader experiente do mercado financeiro/forex com estratégia automatizada, conservadora e consistente ao longo do tempo.
Aucun avis
2025.06.03 02:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 07:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 14:54
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.18 15:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 18:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 12:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
