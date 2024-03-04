- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
20 490
Bénéfice trades:
14 343 (70.00%)
Perte trades:
6 147 (30.00%)
Meilleure transaction:
11 108.37 USD
Pire transaction:
-15 682.10 USD
Bénéfice brut:
412 632.79 USD (2 384 174 pips)
Perte brute:
-196 533.71 USD (3 024 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (59.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39 514.52 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
72.25%
Charge de dépôt maximale:
188.11%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
292
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
11.82
Longs trades:
10 652 (51.99%)
Courts trades:
9 838 (48.01%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
10.55 USD
Bénéfice moyen:
28.77 USD
Perte moyenne:
-31.97 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-2 276.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 682.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.82%
Prévision annuelle:
22.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.05 USD
Maximal:
18 274.86 USD (10.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.20% (18 303.41 USD)
Par fonds propres:
49.33% (115 729.24 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12466
|USDJPY
|2025
|USDCAD
|1691
|AUDUSD
|1443
|GBPUSD
|1005
|USDCHF
|837
|EURUSD
|724
|XAGUSD
|287
|NZDUSD
|4
|EURCHF
|4
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|196K
|USDJPY
|4.7K
|USDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCHF
|1.6K
|EURUSD
|2.1K
|XAGUSD
|2.8K
|NZDUSD
|-4
|EURCHF
|1.5K
|CADCHF
|5
|EURJPY
|-25
|NZDJPY
|290
|GBPAUD
|537
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-685K
|USDJPY
|25K
|USDCAD
|8.1K
|AUDUSD
|9.9K
|GBPUSD
|22K
|USDCHF
|-9.1K
|EURUSD
|-7.5K
|XAGUSD
|-2.8K
|NZDUSD
|-345
|EURCHF
|1.4K
|CADCHF
|439
|EURJPY
|-3.7K
|NZDJPY
|409
|GBPAUD
|835
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11 108.37 USD
Pire transaction: -15 682 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +59.82 USD
Perte consécutive maximale: -2 276.74 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.23 × 53
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1748
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.71 × 129
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.26 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.68 × 31
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.83 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.03 × 37
|
Swissquote-Server
|3.04 × 57
|
AdmiralMarkets-Live
|3.64 × 302
|
BCS5-Real
|3.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.95 × 37
15 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Fundo de investimento da A&B Desenvolvimento, Negócios e Gestão Imobiliária, operando em diversos ativos (moedas) por trader experiente do mercado financeiro/forex com estratégia automatizada, conservadora e consistente ao longo do tempo.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
216%
0
0
USD
USD
316K
USD
USD
82
99%
20 490
70%
72%
2.09
10.55
USD
USD
49%
1:200