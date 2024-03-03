SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Climbing to the Mount Everest
Lin Tianming

Climbing to the Mount Everest

Lin Tianming
0 inceleme
Güvenilirlik
116 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 348
Kârla kapanan işlemler:
984 (72.99%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (27.00%)
En iyi işlem:
379.70 USD
En kötü işlem:
-255.21 USD
Brüt kâr:
13 637.46 USD (226 909 pips)
Brüt zarar:
-13 350.93 USD (210 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (230.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
507.87 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
32.93%
Maks. mevduat yükü:
54.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
578 (42.88%)
Satış işlemleri:
770 (57.12%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
13.86 USD
Ortalama zarar:
-36.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 510.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 510.44 USD (20)
Aylık büyüme:
4.32%
Yıllık tahmin:
52.43%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
940.40 USD
Maksimum:
1 907.10 USD (130.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.71% (1 554.31 USD)
Varlığa göre:
37.09% (2 014.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 561
AUDCAD 125
USDCAD 90
AUDNZD 56
NZDCAD 56
GBPUSD 51
GBPCAD 50
CHFJPY 44
US30 42
EURCAD 41
EURAUD 41
NZDUSD 34
EURUSD 34
EURGBP 25
USDCHF 21
EURSGD 19
AUDSGD 15
USDJPY 14
AUDUSD 11
USDSGD 10
GBPAUD 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 991
AUDCAD 347
USDCAD 5
AUDNZD 177
NZDCAD 76
GBPUSD -114
GBPCAD 266
CHFJPY -43
US30 -692
EURCAD -237
EURAUD 122
NZDUSD 126
EURUSD -221
EURGBP 53
USDCHF -200
EURSGD -312
AUDSGD -42
USDJPY 58
AUDUSD 27
USDSGD -106
GBPAUD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
AUDCAD -1.6K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD -1.5K
GBPUSD 329
GBPCAD 2.7K
CHFJPY -1.3K
US30 -26K
EURCAD -69
EURAUD 2.8K
NZDUSD 891
EURUSD 751
EURGBP 919
USDCHF -446
EURSGD -874
AUDSGD 97
USDJPY 441
AUDUSD 539
USDSGD -335
GBPAUD 631
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +379.70 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +230.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 510.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 15040
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 339
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
itexsys-Platform
2.13 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
VantageInternational-Live 4
2.31 × 166
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.07 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 22:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 569 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.14 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.01 17:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.01 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.31 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.31 18:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.03.31 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2024.03.18 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.18 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.03 17:52
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.7% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
