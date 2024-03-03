SegnaliSezioni
Climbing to the Mount Everest
Lin Tianming

Climbing to the Mount Everest

Lin Tianming
0 recensioni
Affidabilità
116 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 348
Profit Trade:
984 (72.99%)
Loss Trade:
364 (27.00%)
Best Trade:
379.70 USD
Worst Trade:
-255.21 USD
Profitto lordo:
13 637.46 USD (226 909 pips)
Perdita lorda:
-13 350.93 USD (210 901 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (230.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
507.87 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
32.93%
Massimo carico di deposito:
54.11%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
578 (42.88%)
Short Trade:
770 (57.12%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
13.86 USD
Perdita media:
-36.68 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 510.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 510.44 USD (20)
Crescita mensile:
4.67%
Previsione annuale:
59.04%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
940.40 USD
Massimale:
1 907.10 USD (130.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.71% (1 554.31 USD)
Per equità:
37.09% (2 014.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 561
AUDCAD 125
USDCAD 90
AUDNZD 56
NZDCAD 56
GBPUSD 51
GBPCAD 50
CHFJPY 44
US30 42
EURCAD 41
EURAUD 41
NZDUSD 34
EURUSD 34
EURGBP 25
USDCHF 21
EURSGD 19
AUDSGD 15
USDJPY 14
AUDUSD 11
USDSGD 10
GBPAUD 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 991
AUDCAD 347
USDCAD 5
AUDNZD 177
NZDCAD 76
GBPUSD -114
GBPCAD 266
CHFJPY -43
US30 -692
EURCAD -237
EURAUD 122
NZDUSD 126
EURUSD -221
EURGBP 53
USDCHF -200
EURSGD -312
AUDSGD -42
USDJPY 58
AUDUSD 27
USDSGD -106
GBPAUD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
AUDCAD -1.6K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD -1.5K
GBPUSD 329
GBPCAD 2.7K
CHFJPY -1.3K
US30 -26K
EURCAD -69
EURAUD 2.8K
NZDUSD 891
EURUSD 751
EURGBP 919
USDCHF -446
EURSGD -874
AUDSGD 97
USDJPY 441
AUDUSD 539
USDSGD -335
GBPAUD 631
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +379.70 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +230.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 510.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 15040
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 339
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
itexsys-Platform
2.13 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
VantageInternational-Live 4
2.31 × 166
77 più
Non ci sono recensioni
2025.04.07 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 22:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 569 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.14 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.01 17:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.01 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.31 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.31 18:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.03.31 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2024.03.18 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.18 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.03 17:52
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.7% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
