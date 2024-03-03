- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 348
Profit Trade:
984 (72.99%)
Loss Trade:
364 (27.00%)
Best Trade:
379.70 USD
Worst Trade:
-255.21 USD
Profitto lordo:
13 637.46 USD (226 909 pips)
Perdita lorda:
-13 350.93 USD (210 901 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (230.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
507.87 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
32.93%
Massimo carico di deposito:
54.11%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
578 (42.88%)
Short Trade:
770 (57.12%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
13.86 USD
Perdita media:
-36.68 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 510.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 510.44 USD (20)
Crescita mensile:
4.67%
Previsione annuale:
59.04%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
940.40 USD
Massimale:
1 907.10 USD (130.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.71% (1 554.31 USD)
Per equità:
37.09% (2 014.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|561
|AUDCAD
|125
|USDCAD
|90
|AUDNZD
|56
|NZDCAD
|56
|GBPUSD
|51
|GBPCAD
|50
|CHFJPY
|44
|US30
|42
|EURCAD
|41
|EURAUD
|41
|NZDUSD
|34
|EURUSD
|34
|EURGBP
|25
|USDCHF
|21
|EURSGD
|19
|AUDSGD
|15
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|11
|USDSGD
|10
|GBPAUD
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|991
|AUDCAD
|347
|USDCAD
|5
|AUDNZD
|177
|NZDCAD
|76
|GBPUSD
|-114
|GBPCAD
|266
|CHFJPY
|-43
|US30
|-692
|EURCAD
|-237
|EURAUD
|122
|NZDUSD
|126
|EURUSD
|-221
|EURGBP
|53
|USDCHF
|-200
|EURSGD
|-312
|AUDSGD
|-42
|USDJPY
|58
|AUDUSD
|27
|USDSGD
|-106
|GBPAUD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|AUDCAD
|-1.6K
|USDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|-1.5K
|GBPUSD
|329
|GBPCAD
|2.7K
|CHFJPY
|-1.3K
|US30
|-26K
|EURCAD
|-69
|EURAUD
|2.8K
|NZDUSD
|891
|EURUSD
|751
|EURGBP
|919
|USDCHF
|-446
|EURSGD
|-874
|AUDSGD
|97
|USDJPY
|441
|AUDUSD
|539
|USDSGD
|-335
|GBPAUD
|631
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +379.70 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +230.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 510.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.54 × 13
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 15040
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 339
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
itexsys-Platform
|2.13 × 15
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
|
VantageInternational-Live 4
|2.31 × 166
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
116
93%
1 348
72%
33%
1.02
0.21
USD
USD
52%
1:500