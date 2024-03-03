SignauxSections
Lin Tianming

Climbing to the Mount Everest

Lin Tianming
0 avis
Fiabilité
116 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 348
Bénéfice trades:
984 (72.99%)
Perte trades:
364 (27.00%)
Meilleure transaction:
379.70 USD
Pire transaction:
-255.21 USD
Bénéfice brut:
13 637.46 USD (226 909 pips)
Perte brute:
-13 350.85 USD (210 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (230.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
507.87 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
32.93%
Charge de dépôt maximale:
54.11%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
578 (42.88%)
Courts trades:
770 (57.12%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
13.86 USD
Perte moyenne:
-36.68 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 510.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 510.44 USD (20)
Croissance mensuelle:
4.86%
Prévision annuelle:
59.04%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
940.40 USD
Maximal:
1 907.10 USD (130.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.71% (1 554.31 USD)
Par fonds propres:
37.09% (2 014.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 561
AUDCAD 125
USDCAD 90
AUDNZD 56
NZDCAD 56
GBPUSD 51
GBPCAD 50
CHFJPY 44
US30 42
EURCAD 41
EURAUD 41
NZDUSD 34
EURUSD 34
EURGBP 25
USDCHF 21
EURSGD 19
AUDSGD 15
USDJPY 14
AUDUSD 11
USDSGD 10
GBPAUD 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 991
AUDCAD 347
USDCAD 5
AUDNZD 177
NZDCAD 76
GBPUSD -114
GBPCAD 266
CHFJPY -43
US30 -692
EURCAD -237
EURAUD 122
NZDUSD 126
EURUSD -221
EURGBP 53
USDCHF -200
EURSGD -312
AUDSGD -42
USDJPY 58
AUDUSD 27
USDSGD -106
GBPAUD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
AUDCAD -1.6K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD -1.5K
GBPUSD 329
GBPCAD 2.7K
CHFJPY -1.3K
US30 -26K
EURCAD -69
EURAUD 2.8K
NZDUSD 891
EURUSD 751
EURGBP 919
USDCHF -446
EURSGD -874
AUDSGD 97
USDJPY 441
AUDUSD 539
USDSGD -335
GBPAUD 631
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +379.70 USD
Pire transaction: -255 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +230.21 USD
Perte consécutive maximale: -1 510.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 15024
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 339
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
itexsys-Platform
2.13 × 15
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
VantageInternational-Live 4
2.31 × 166
77 plus...
Aucun avis
2025.04.07 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 22:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 569 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.01.14 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.01 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.01 17:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.01 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.31 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.31 18:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.03.31 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 13 days
2024.03.18 07:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.18 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.03 17:52
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.7% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
