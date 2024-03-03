- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 819
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
540 (29.69%)
En iyi işlem:
1 343.11 USD
En kötü işlem:
-610.99 USD
Brüt kâr:
22 365.22 USD (319 545 pips)
Brüt zarar:
-18 101.70 USD (338 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (271.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 560.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
35.22%
Maks. mevduat yükü:
53.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
883 (48.54%)
Satış işlemleri:
936 (51.46%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
17.49 USD
Ortalama zarar:
-33.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-899.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-948.64 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.18%
Yıllık tahmin:
-14.30%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.52 USD
Maksimum:
2 593.89 USD (39.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.44% (2 588.99 USD)
Varlığa göre:
37.13% (1 202.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|AUDCAD
|240
|AUDNZD
|140
|USDCAD
|136
|NZDCAD
|134
|US30
|128
|NZDUSD
|108
|GBPCAD
|62
|GBPCHF
|52
|EURCAD
|46
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|28
|GBPAUD
|27
|EURSGD
|26
|CHFJPY
|19
|EURAUD
|18
|USDCHF
|16
|EURGBP
|12
|USDJPY
|9
|AUDUSD
|8
|USDSGD
|6
|AUDSGD
|6
|EURCHF
|5
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|688
|AUDCAD
|2K
|AUDNZD
|1.2K
|USDCAD
|-597
|NZDCAD
|2K
|US30
|-282
|NZDUSD
|31
|GBPCAD
|5
|GBPCHF
|106
|EURCAD
|-111
|GBPUSD
|-96
|EURUSD
|-111
|GBPAUD
|-73
|EURSGD
|-166
|CHFJPY
|-144
|EURAUD
|69
|USDCHF
|-44
|EURGBP
|32
|USDJPY
|97
|AUDUSD
|-140
|USDSGD
|-79
|AUDSGD
|-29
|EURCHF
|2
|EURNZD
|-1
|CADCHF
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|AUDCAD
|896
|AUDNZD
|4.9K
|USDCAD
|-9.2K
|NZDCAD
|2.6K
|US30
|-38K
|NZDUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|296
|GBPCHF
|988
|EURCAD
|627
|GBPUSD
|-2K
|EURUSD
|187
|GBPAUD
|-1.7K
|EURSGD
|-215
|CHFJPY
|-1.7K
|EURAUD
|1.2K
|USDCHF
|-163
|EURGBP
|129
|USDJPY
|280
|AUDUSD
|-610
|USDSGD
|-477
|AUDSGD
|-96
|EURCHF
|255
|EURNZD
|-113
|CADCHF
|83
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 343.11 USD
En kötü işlem: -611 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +271.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -899.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.54 × 13
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 15170
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
itexsys-Platform
|1.68 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 339
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
|
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
115
91%
1 819
70%
35%
1.23
2.34
USD
USD
48%
1:500