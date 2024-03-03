SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fly me to the Moon
Lin Tianming

Fly me to the Moon

Lin Tianming
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 40%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 819
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
540 (29.69%)
En iyi işlem:
1 343.11 USD
En kötü işlem:
-610.99 USD
Brüt kâr:
22 365.22 USD (319 545 pips)
Brüt zarar:
-18 101.70 USD (338 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (271.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 560.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
35.22%
Maks. mevduat yükü:
53.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.64
Alış işlemleri:
883 (48.54%)
Satış işlemleri:
936 (51.46%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
17.49 USD
Ortalama zarar:
-33.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-899.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-948.64 USD (12)
Aylık büyüme:
-1.18%
Yıllık tahmin:
-14.30%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.52 USD
Maksimum:
2 593.89 USD (39.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.44% (2 588.99 USD)
Varlığa göre:
37.13% (1 202.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 554
AUDCAD 240
AUDNZD 140
USDCAD 136
NZDCAD 134
US30 128
NZDUSD 108
GBPCAD 62
GBPCHF 52
EURCAD 46
GBPUSD 37
EURUSD 28
GBPAUD 27
EURSGD 26
CHFJPY 19
EURAUD 18
USDCHF 16
EURGBP 12
USDJPY 9
AUDUSD 8
USDSGD 6
AUDSGD 6
EURCHF 5
EURNZD 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 688
AUDCAD 2K
AUDNZD 1.2K
USDCAD -597
NZDCAD 2K
US30 -282
NZDUSD 31
GBPCAD 5
GBPCHF 106
EURCAD -111
GBPUSD -96
EURUSD -111
GBPAUD -73
EURSGD -166
CHFJPY -144
EURAUD 69
USDCHF -44
EURGBP 32
USDJPY 97
AUDUSD -140
USDSGD -79
AUDSGD -29
EURCHF 2
EURNZD -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
AUDCAD 896
AUDNZD 4.9K
USDCAD -9.2K
NZDCAD 2.6K
US30 -38K
NZDUSD -1.1K
GBPCAD 296
GBPCHF 988
EURCAD 627
GBPUSD -2K
EURUSD 187
GBPAUD -1.7K
EURSGD -215
CHFJPY -1.7K
EURAUD 1.2K
USDCHF -163
EURGBP 129
USDJPY 280
AUDUSD -610
USDSGD -477
AUDSGD -96
EURCHF 255
EURNZD -113
CADCHF 83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 343.11 USD
En kötü işlem: -611 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +271.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -899.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 15170
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
itexsys-Platform
1.68 × 19
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 339
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.16 15:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 02:24
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
