Lin Tianming

Fly me to the Moon

Lin Tianming
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 40%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 819
Bénéfice trades:
1 279 (70.31%)
Perte trades:
540 (29.69%)
Meilleure transaction:
1 343.11 USD
Pire transaction:
-610.99 USD
Bénéfice brut:
22 365.22 USD (319 545 pips)
Perte brute:
-18 101.70 USD (338 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (271.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 560.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
35.22%
Charge de dépôt maximale:
53.95%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
883 (48.54%)
Courts trades:
936 (51.46%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
17.49 USD
Perte moyenne:
-33.52 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-899.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-948.64 USD (12)
Croissance mensuelle:
-0.25%
Prévision annuelle:
-3.03%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.52 USD
Maximal:
2 593.89 USD (39.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.44% (2 588.99 USD)
Par fonds propres:
37.13% (1 202.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 554
AUDCAD 240
AUDNZD 140
USDCAD 136
NZDCAD 134
US30 128
NZDUSD 108
GBPCAD 62
GBPCHF 52
EURCAD 46
GBPUSD 37
EURUSD 28
GBPAUD 27
EURSGD 26
CHFJPY 19
EURAUD 18
USDCHF 16
EURGBP 12
USDJPY 9
AUDUSD 8
USDSGD 6
AUDSGD 6
EURCHF 5
EURNZD 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 688
AUDCAD 2K
AUDNZD 1.2K
USDCAD -597
NZDCAD 2K
US30 -282
NZDUSD 31
GBPCAD 5
GBPCHF 106
EURCAD -111
GBPUSD -96
EURUSD -111
GBPAUD -73
EURSGD -166
CHFJPY -144
EURAUD 69
USDCHF -44
EURGBP 32
USDJPY 97
AUDUSD -140
USDSGD -79
AUDSGD -29
EURCHF 2
EURNZD -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
AUDCAD 896
AUDNZD 4.9K
USDCAD -9.2K
NZDCAD 2.6K
US30 -38K
NZDUSD -1.1K
GBPCAD 296
GBPCHF 988
EURCAD 627
GBPUSD -2K
EURUSD 187
GBPAUD -1.7K
EURSGD -215
CHFJPY -1.7K
EURAUD 1.2K
USDCHF -163
EURGBP 129
USDJPY 280
AUDUSD -610
USDSGD -477
AUDSGD -96
EURCHF 255
EURNZD -113
CADCHF 83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 343.11 USD
Pire transaction: -611 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +271.52 USD
Perte consécutive maximale: -899.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 15158
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
itexsys-Platform
1.68 × 19
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 339
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 plus...
Aucun avis
2025.06.16 15:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 02:24
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
