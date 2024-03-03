SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fly me to the Moon
Lin Tianming

Fly me to the Moon

Lin Tianming
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 40%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 819
Profit Trade:
1 279 (70.31%)
Loss Trade:
540 (29.69%)
Best Trade:
1 343.11 USD
Worst Trade:
-610.99 USD
Profitto lordo:
22 365.22 USD (319 545 pips)
Perdita lorda:
-18 101.70 USD (338 452 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (271.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 560.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
35.22%
Massimo carico di deposito:
53.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
883 (48.54%)
Short Trade:
936 (51.46%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
17.49 USD
Perdita media:
-33.52 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-899.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-948.64 USD (12)
Crescita mensile:
-0.49%
Previsione annuale:
-3.03%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.52 USD
Massimale:
2 593.89 USD (39.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.44% (2 588.99 USD)
Per equità:
37.13% (1 202.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 554
AUDCAD 240
AUDNZD 140
USDCAD 136
NZDCAD 134
US30 128
NZDUSD 108
GBPCAD 62
GBPCHF 52
EURCAD 46
GBPUSD 37
EURUSD 28
GBPAUD 27
EURSGD 26
CHFJPY 19
EURAUD 18
USDCHF 16
EURGBP 12
USDJPY 9
AUDUSD 8
USDSGD 6
AUDSGD 6
EURCHF 5
EURNZD 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 688
AUDCAD 2K
AUDNZD 1.2K
USDCAD -597
NZDCAD 2K
US30 -282
NZDUSD 31
GBPCAD 5
GBPCHF 106
EURCAD -111
GBPUSD -96
EURUSD -111
GBPAUD -73
EURSGD -166
CHFJPY -144
EURAUD 69
USDCHF -44
EURGBP 32
USDJPY 97
AUDUSD -140
USDSGD -79
AUDSGD -29
EURCHF 2
EURNZD -1
CADCHF 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
AUDCAD 896
AUDNZD 4.9K
USDCAD -9.2K
NZDCAD 2.6K
US30 -38K
NZDUSD -1.1K
GBPCAD 296
GBPCHF 988
EURCAD 627
GBPUSD -2K
EURUSD 187
GBPAUD -1.7K
EURSGD -215
CHFJPY -1.7K
EURAUD 1.2K
USDCHF -163
EURGBP 129
USDJPY 280
AUDUSD -610
USDSGD -477
AUDSGD -96
EURCHF 255
EURNZD -113
CADCHF 83
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 343.11 USD
Worst Trade: -611 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +271.52 USD
Massima perdita consecutiva: -899.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 15170
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
itexsys-Platform
1.68 × 19
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 339
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 più
Non ci sono recensioni
2025.06.16 15:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 02:24
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
