SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fly me to the Mars
Lin Tianming

Fly me to the Mars

Lin Tianming
0 inceleme
116 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 247
Kârla kapanan işlemler:
936 (75.06%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (24.94%)
En iyi işlem:
571.72 USD
En kötü işlem:
-708.41 USD
Brüt kâr:
10 745.45 USD (384 866 pips)
Brüt zarar:
-12 401.72 USD (398 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (72.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.72 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
19.38%
Maks. mevduat yükü:
109.83%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
563 (45.15%)
Satış işlemleri:
684 (54.85%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-1.33 USD
Ortalama kâr:
11.48 USD
Ortalama zarar:
-39.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-254.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 399.44 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.65%
Yıllık tahmin:
-32.15%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 813.00 USD
Maksimum:
3 661.44 USD (126.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.16% (3 676.38 USD)
Varlığa göre:
54.65% (336.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 284
AUDCAD 246
XAUUSD 189
AUDNZD 174
NZDCAD 164
USDCAD 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPUSD 24
CHFJPY 20
EURAUD 16
EURGBP 14
EURSGD 13
EURUSD 9
AUDSGD 9
USDSGD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -41
AUDCAD -635
XAUUSD -258
AUDNZD -1.8K
NZDCAD 1.3K
USDCAD 6
GBPCAD 8
EURCAD -19
GBPUSD -31
CHFJPY -27
EURAUD 18
EURGBP -2
EURSGD -58
EURUSD -24
AUDSGD -11
USDSGD -23
USDCHF -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 2.6K
AUDCAD 5.4K
XAUUSD -25K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 8.5K
USDCAD 509
GBPCAD 648
EURCAD -274
GBPUSD -237
CHFJPY -192
EURAUD 852
EURGBP 120
EURSGD -1.2K
EURUSD -366
AUDSGD -173
USDSGD -452
USDCHF -268
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +571.72 USD
En kötü işlem: -708 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +72.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -254.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
1.62 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 11043
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
Opogroup-Server1
1.92 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.04 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 320
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
77 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.19 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.19 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fly me to the Mars
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
355
USD
116
95%
1 247
75%
19%
0.86
-1.33
USD
74%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.