İşlemler:
1 247
Kârla kapanan işlemler:
936 (75.06%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (24.94%)
En iyi işlem:
571.72 USD
En kötü işlem:
-708.41 USD
Brüt kâr:
10 745.45 USD (384 866 pips)
Brüt zarar:
-12 401.72 USD (398 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (72.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.72 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
19.38%
Maks. mevduat yükü:
109.83%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
563 (45.15%)
Satış işlemleri:
684 (54.85%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-1.33 USD
Ortalama kâr:
11.48 USD
Ortalama zarar:
-39.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-254.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 399.44 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.65%
Yıllık tahmin:
-32.15%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 813.00 USD
Maksimum:
3 661.44 USD (126.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.16% (3 676.38 USD)
Varlığa göre:
54.65% (336.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|284
|AUDCAD
|246
|XAUUSD
|189
|AUDNZD
|174
|NZDCAD
|164
|USDCAD
|26
|GBPCAD
|25
|EURCAD
|24
|GBPUSD
|24
|CHFJPY
|20
|EURAUD
|16
|EURGBP
|14
|EURSGD
|13
|EURUSD
|9
|AUDSGD
|9
|USDSGD
|6
|USDCHF
|4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-41
|AUDCAD
|-635
|XAUUSD
|-258
|AUDNZD
|-1.8K
|NZDCAD
|1.3K
|USDCAD
|6
|GBPCAD
|8
|EURCAD
|-19
|GBPUSD
|-31
|CHFJPY
|-27
|EURAUD
|18
|EURGBP
|-2
|EURSGD
|-58
|EURUSD
|-24
|AUDSGD
|-11
|USDSGD
|-23
|USDCHF
|-20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|2.6K
|AUDCAD
|5.4K
|XAUUSD
|-25K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|8.5K
|USDCAD
|509
|GBPCAD
|648
|EURCAD
|-274
|GBPUSD
|-237
|CHFJPY
|-192
|EURAUD
|852
|EURGBP
|120
|EURSGD
|-1.2K
|EURUSD
|-366
|AUDSGD
|-173
|USDSGD
|-452
|USDCHF
|-268
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +571.72 USD
En kötü işlem: -708 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +72.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -254.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
|1.62 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 11043
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
Opogroup-Server1
|1.92 × 26
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
Forex.com-Live 536
|2.04 × 163
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 320
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Ayda 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
355
USD
USD
116
95%
1 247
75%
19%
0.86
-1.33
USD
USD
74%
1:500