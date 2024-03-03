SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fly me to the Mars
Lin Tianming

Fly me to the Mars

Lin Tianming
0 avis
116 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 247
Bénéfice trades:
936 (75.06%)
Perte trades:
311 (24.94%)
Meilleure transaction:
571.72 USD
Pire transaction:
-708.41 USD
Bénéfice brut:
10 745.45 USD (384 866 pips)
Perte brute:
-12 401.72 USD (398 712 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (72.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
571.72 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
20.39%
Charge de dépôt maximale:
109.83%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
563 (45.15%)
Courts trades:
684 (54.85%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-1.33 USD
Bénéfice moyen:
11.48 USD
Perte moyenne:
-39.88 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-254.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 399.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.65%
Prévision annuelle:
-32.15%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 813.00 USD
Maximal:
3 661.44 USD (126.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.16% (3 676.38 USD)
Par fonds propres:
54.65% (336.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 284
AUDCAD 246
XAUUSD 189
AUDNZD 174
NZDCAD 164
USDCAD 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPUSD 24
CHFJPY 20
EURAUD 16
EURGBP 14
EURSGD 13
EURUSD 9
AUDSGD 9
USDSGD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -41
AUDCAD -635
XAUUSD -258
AUDNZD -1.8K
NZDCAD 1.3K
USDCAD 6
GBPCAD 8
EURCAD -19
GBPUSD -31
CHFJPY -27
EURAUD 18
EURGBP -2
EURSGD -58
EURUSD -24
AUDSGD -11
USDSGD -23
USDCHF -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 2.6K
AUDCAD 5.4K
XAUUSD -25K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 8.5K
USDCAD 509
GBPCAD 648
EURCAD -274
GBPUSD -237
CHFJPY -192
EURAUD 852
EURGBP 120
EURSGD -1.2K
EURUSD -366
AUDSGD -173
USDSGD -452
USDCHF -268
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +571.72 USD
Pire transaction: -708 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +72.15 USD
Perte consécutive maximale: -254.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
1.62 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 11027
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
Opogroup-Server1
1.92 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.04 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 320
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
77 plus...
Aucun avis
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.19 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.19 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
