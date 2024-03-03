- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 247
Profit Trade:
936 (75.06%)
Loss Trade:
311 (24.94%)
Best Trade:
571.72 USD
Worst Trade:
-708.41 USD
Profitto lordo:
10 745.45 USD (384 866 pips)
Perdita lorda:
-12 401.72 USD (398 712 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (72.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
19.38%
Massimo carico di deposito:
109.83%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
563 (45.15%)
Short Trade:
684 (54.85%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-39.88 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-254.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 399.44 USD (5)
Crescita mensile:
-2.65%
Previsione annuale:
-32.15%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 813.00 USD
Massimale:
3 661.44 USD (126.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.16% (3 676.38 USD)
Per equità:
54.65% (336.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|284
|AUDCAD
|246
|XAUUSD
|189
|AUDNZD
|174
|NZDCAD
|164
|USDCAD
|26
|GBPCAD
|25
|EURCAD
|24
|GBPUSD
|24
|CHFJPY
|20
|EURAUD
|16
|EURGBP
|14
|EURSGD
|13
|EURUSD
|9
|AUDSGD
|9
|USDSGD
|6
|USDCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-41
|AUDCAD
|-635
|XAUUSD
|-258
|AUDNZD
|-1.8K
|NZDCAD
|1.3K
|USDCAD
|6
|GBPCAD
|8
|EURCAD
|-19
|GBPUSD
|-31
|CHFJPY
|-27
|EURAUD
|18
|EURGBP
|-2
|EURSGD
|-58
|EURUSD
|-24
|AUDSGD
|-11
|USDSGD
|-23
|USDCHF
|-20
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|2.6K
|AUDCAD
|5.4K
|XAUUSD
|-25K
|AUDNZD
|-4.6K
|NZDCAD
|8.5K
|USDCAD
|509
|GBPCAD
|648
|EURCAD
|-274
|GBPUSD
|-237
|CHFJPY
|-192
|EURAUD
|852
|EURGBP
|120
|EURSGD
|-1.2K
|EURUSD
|-366
|AUDSGD
|-173
|USDSGD
|-452
|USDCHF
|-268
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +571.72 USD
Worst Trade: -708 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +72.15 USD
Massima perdita consecutiva: -254.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.51 × 35
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
VantageInternational-Live 4
|1.62 × 130
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 11043
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
Opogroup-Server1
|1.92 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.04 × 163
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 320
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-50%
0
0
USD
USD
355
USD
USD
116
95%
1 247
75%
19%
0.86
-1.33
USD
USD
74%
1:500