Lin Tianming

Fly me to the Mars

Lin Tianming
0 recensioni
116 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 247
Profit Trade:
936 (75.06%)
Loss Trade:
311 (24.94%)
Best Trade:
571.72 USD
Worst Trade:
-708.41 USD
Profitto lordo:
10 745.45 USD (384 866 pips)
Perdita lorda:
-12 401.72 USD (398 712 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (72.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
19.38%
Massimo carico di deposito:
109.83%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
563 (45.15%)
Short Trade:
684 (54.85%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-1.33 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-39.88 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-254.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 399.44 USD (5)
Crescita mensile:
-2.65%
Previsione annuale:
-32.15%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 813.00 USD
Massimale:
3 661.44 USD (126.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.16% (3 676.38 USD)
Per equità:
54.65% (336.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 284
AUDCAD 246
XAUUSD 189
AUDNZD 174
NZDCAD 164
USDCAD 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPUSD 24
CHFJPY 20
EURAUD 16
EURGBP 14
EURSGD 13
EURUSD 9
AUDSGD 9
USDSGD 6
USDCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -41
AUDCAD -635
XAUUSD -258
AUDNZD -1.8K
NZDCAD 1.3K
USDCAD 6
GBPCAD 8
EURCAD -19
GBPUSD -31
CHFJPY -27
EURAUD 18
EURGBP -2
EURSGD -58
EURUSD -24
AUDSGD -11
USDSGD -23
USDCHF -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 2.6K
AUDCAD 5.4K
XAUUSD -25K
AUDNZD -4.6K
NZDCAD 8.5K
USDCAD 509
GBPCAD 648
EURCAD -274
GBPUSD -237
CHFJPY -192
EURAUD 852
EURGBP 120
EURSGD -1.2K
EURUSD -366
AUDSGD -173
USDSGD -452
USDCHF -268
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +571.72 USD
Worst Trade: -708 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +72.15 USD
Massima perdita consecutiva: -254.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.51 × 35
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
1.62 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 11043
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
Opogroup-Server1
1.92 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.04 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.04 × 320
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
77 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.01.14 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.13 23:37
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.19 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.19 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fly me to the Mars
30USD al mese
-50%
0
0
USD
355
USD
116
95%
1 247
75%
19%
0.86
-1.33
USD
74%
1:500
