SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Valu
Liji Chen

Valu

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
225 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 6%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 509
Kârla kapanan işlemler:
1 897 (75.60%)
Zararla kapanan işlemler:
612 (24.39%)
En iyi işlem:
473.75 USD
En kötü işlem:
-1 020.29 USD
Brüt kâr:
14 328.95 USD (274 577 pips)
Brüt zarar:
-13 532.32 USD (224 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (248.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
520.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
85.55%
Maks. mevduat yükü:
50.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
1 220 (48.62%)
Satış işlemleri:
1 289 (51.38%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
7.55 USD
Ortalama zarar:
-22.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-406.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 683.46 USD (7)
Aylık büyüme:
1.35%
Yıllık tahmin:
16.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 053.47 USD
Maksimum:
3 708.38 USD (47.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.57% (3 708.38 USD)
Varlığa göre:
81.75% (2 321.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 919
NZDCAD 904
AUDNZD 671
EURUSD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -1.4K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 974
EURUSD -970
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 14K
NZDCAD 30K
AUDNZD 9.4K
EURUSD -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +473.75 USD
En kötü işlem: -1 020 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +248.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -406.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Real-HK" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1466 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.24 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.24 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.24 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.10 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.04 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Valu
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
3.1K
USD
225
100%
2 509
75%
86%
1.05
0.32
USD
82%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.