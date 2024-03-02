SegnaliSezioni
Liji Chen

Valu

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
225 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 6%
ValutradesSeychelles-Real-HK
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 509
Profit Trade:
1 897 (75.60%)
Loss Trade:
612 (24.39%)
Best Trade:
473.75 USD
Worst Trade:
-1 020.29 USD
Profitto lordo:
14 328.95 USD (274 577 pips)
Perdita lorda:
-13 532.32 USD (224 150 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (248.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
520.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
85.55%
Massimo carico di deposito:
50.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
1 220 (48.62%)
Short Trade:
1 289 (51.38%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
7.55 USD
Perdita media:
-22.11 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-406.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 683.46 USD (7)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
20.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 053.47 USD
Massimale:
3 708.38 USD (47.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.57% (3 708.38 USD)
Per equità:
81.75% (2 321.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 919
NZDCAD 904
AUDNZD 671
EURUSD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -1.4K
NZDCAD 2.2K
AUDNZD 974
EURUSD -970
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 14K
NZDCAD 30K
AUDNZD 9.4K
EURUSD -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +473.75 USD
Worst Trade: -1 020 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +248.47 USD
Massima perdita consecutiva: -406.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Real-HK" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1466 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.24 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.24 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.24 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.10 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.04 08:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Valu
30USD al mese
6%
0
0
USD
3.1K
USD
225
100%
2 509
75%
86%
1.05
0.32
USD
82%
1:500
Copia

