Nim Chai Mak

Portfolio EA with IC Markets MT5 A

Nim Chai Mak
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 942
Kârla kapanan işlemler:
3 656 (73.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 286 (26.02%)
En iyi işlem:
148.48 USD
En kötü işlem:
-91.87 USD
Brüt kâr:
4 502.29 USD (314 672 pips)
Brüt zarar:
-3 868.82 USD (261 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (15.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.34 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
93.31%
Maks. mevduat yükü:
191.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
2 817 (57.00%)
Satış işlemleri:
2 125 (43.00%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-3.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-238.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-255.78 USD (11)
Aylık büyüme:
-4.26%
Yıllık tahmin:
-49.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
482.38 USD (30.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.39% (258.33 USD)
Varlığa göre:
96.10% (403.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2988
AUDCAD 492
NZDCAD 403
AUDNZD 313
GBPCHF 152
USDCAD 136
GBPCAD 119
NZDUSD 117
EURNZD 78
GBPUSD 64
AUDUSD 34
EURAUD 28
USDCHF 18
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -232
AUDCAD 263
NZDCAD 154
AUDNZD 106
GBPCHF 115
USDCAD 64
GBPCAD 64
NZDUSD 87
EURNZD -31
GBPUSD 23
AUDUSD 15
EURAUD -7
USDCHF 12
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.7K
AUDCAD 6.2K
NZDCAD 9.3K
AUDNZD 9.6K
GBPCHF -1.4K
USDCAD 6.9K
GBPCAD 10K
NZDUSD 4.3K
EURNZD -2.9K
GBPUSD 2.4K
AUDUSD 841
EURAUD -699
USDCHF 917
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.48 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +15.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -238.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 222
ICMarketsSC-MT5-4
0.79 × 5517
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 6153
ICTrading-MT5-4
0.98 × 44
itexsys-Platform
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Opogroup-Server1
1.39 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.55 × 125
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.03 23:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 14:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 15:04
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.65% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:46
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 16:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.