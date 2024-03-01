Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real10 0.13 × 8 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.75 × 222 ICMarketsSC-MT5-4 0.79 × 5517 ICMarketsSC-MT5-2 0.85 × 6153 ICTrading-MT5-4 0.98 × 44 itexsys-Platform 1.00 × 10 Alpari-MT5 1.04 × 54 ICMarketsSC-MT5 1.07 × 165 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 Exness-MT5Real5 1.19 × 36 BlackBullMarkets-Live 1.24 × 33 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 Opogroup-Server1 1.39 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 OxSecurities-Live 1.50 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 VantageInternational-Live 4 1.55 × 125 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 38 daha fazla...