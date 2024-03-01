SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Portfolio EA with IC Markets MT5 A
Nim Chai Mak

Portfolio EA with IC Markets MT5 A

Nim Chai Mak
0 recensioni
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 942
Profit Trade:
3 656 (73.97%)
Loss Trade:
1 286 (26.02%)
Best Trade:
148.48 USD
Worst Trade:
-91.87 USD
Profitto lordo:
4 502.29 USD (314 672 pips)
Perdita lorda:
-3 868.82 USD (261 148 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (15.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.31%
Massimo carico di deposito:
191.80%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
2 817 (57.00%)
Short Trade:
2 125 (43.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-3.01 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-238.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-255.78 USD (11)
Crescita mensile:
-4.02%
Previsione annuale:
-46.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
482.38 USD (30.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.39% (258.33 USD)
Per equità:
96.10% (403.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2988
AUDCAD 492
NZDCAD 403
AUDNZD 313
GBPCHF 152
USDCAD 136
GBPCAD 119
NZDUSD 117
EURNZD 78
GBPUSD 64
AUDUSD 34
EURAUD 28
USDCHF 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -232
AUDCAD 263
NZDCAD 154
AUDNZD 106
GBPCHF 115
USDCAD 64
GBPCAD 64
NZDUSD 87
EURNZD -31
GBPUSD 23
AUDUSD 15
EURAUD -7
USDCHF 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.7K
AUDCAD 6.2K
NZDCAD 9.3K
AUDNZD 9.6K
GBPCHF -1.4K
USDCAD 6.9K
GBPCAD 10K
NZDUSD 4.3K
EURNZD -2.9K
GBPUSD 2.4K
AUDUSD 841
EURAUD -699
USDCHF 917
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.48 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +15.95 USD
Massima perdita consecutiva: -238.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 222
ICMarketsSC-MT5-4
0.79 × 5517
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 6153
ICTrading-MT5-4
0.98 × 44
itexsys-Platform
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Opogroup-Server1
1.39 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.55 × 125
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
38 più
Non ci sono recensioni
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.03 23:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 14:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 15:04
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.65% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:46
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 16:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
