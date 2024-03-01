- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 942
Profit Trade:
3 656 (73.97%)
Loss Trade:
1 286 (26.02%)
Best Trade:
148.48 USD
Worst Trade:
-91.87 USD
Profitto lordo:
4 502.29 USD (314 672 pips)
Perdita lorda:
-3 868.82 USD (261 148 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (15.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.31%
Massimo carico di deposito:
191.80%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
2 817 (57.00%)
Short Trade:
2 125 (43.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-3.01 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-238.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-255.78 USD (11)
Crescita mensile:
-4.02%
Previsione annuale:
-46.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
482.38 USD (30.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.39% (258.33 USD)
Per equità:
96.10% (403.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2988
|AUDCAD
|492
|NZDCAD
|403
|AUDNZD
|313
|GBPCHF
|152
|USDCAD
|136
|GBPCAD
|119
|NZDUSD
|117
|EURNZD
|78
|GBPUSD
|64
|AUDUSD
|34
|EURAUD
|28
|USDCHF
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-232
|AUDCAD
|263
|NZDCAD
|154
|AUDNZD
|106
|GBPCHF
|115
|USDCAD
|64
|GBPCAD
|64
|NZDUSD
|87
|EURNZD
|-31
|GBPUSD
|23
|AUDUSD
|15
|EURAUD
|-7
|USDCHF
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.7K
|AUDCAD
|6.2K
|NZDCAD
|9.3K
|AUDNZD
|9.6K
|GBPCHF
|-1.4K
|USDCAD
|6.9K
|GBPCAD
|10K
|NZDUSD
|4.3K
|EURNZD
|-2.9K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDUSD
|841
|EURAUD
|-699
|USDCHF
|917
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.48 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +15.95 USD
Massima perdita consecutiva: -238.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.13 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 222
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.79 × 5517
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 6153
|
ICTrading-MT5-4
|0.98 × 44
|
itexsys-Platform
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real5
|1.19 × 36
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Opogroup-Server1
|1.39 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
VantageInternational-Live 4
|1.55 × 125
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
