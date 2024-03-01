SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portfolio EA with IC Markets MT5 A
Nim Chai Mak

Portfolio EA with IC Markets MT5 A

Nim Chai Mak
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 34%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 936
Bénéfice trades:
3 651 (73.96%)
Perte trades:
1 285 (26.03%)
Meilleure transaction:
148.48 USD
Pire transaction:
-91.87 USD
Bénéfice brut:
4 499.63 USD (314 433 pips)
Perte brute:
-3 867.85 USD (261 112 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (15.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
156.34 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
93.31%
Charge de dépôt maximale:
191.80%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
2 814 (57.01%)
Courts trades:
2 122 (42.99%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
1.23 USD
Perte moyenne:
-3.01 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-238.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-255.78 USD (11)
Croissance mensuelle:
-3.84%
Prévision annuelle:
-46.55%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
482.38 USD (30.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.39% (258.33 USD)
Par fonds propres:
96.10% (403.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2984
AUDCAD 491
NZDCAD 403
AUDNZD 313
GBPCHF 152
USDCAD 136
GBPCAD 119
NZDUSD 117
EURNZD 78
GBPUSD 63
AUDUSD 34
EURAUD 28
USDCHF 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -233
AUDCAD 262
NZDCAD 154
AUDNZD 106
GBPCHF 115
USDCAD 64
GBPCAD 64
NZDUSD 87
EURNZD -31
GBPUSD 23
AUDUSD 15
EURAUD -7
USDCHF 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.6K
AUDCAD 6.1K
NZDCAD 9.3K
AUDNZD 9.6K
GBPCHF -1.4K
USDCAD 6.9K
GBPCAD 10K
NZDUSD 4.3K
EURNZD -2.9K
GBPUSD 2.4K
AUDUSD 841
EURAUD -699
USDCHF 917
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.48 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +15.95 USD
Perte consécutive maximale: -238.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.75 × 222
ICMarketsSC-MT5-4
0.79 × 5511
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 6153
ICTrading-MT5-4
0.98 × 44
itexsys-Platform
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Opogroup-Server1
1.39 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.55 × 125
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
38 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.03 23:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 14:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.01 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 15:04
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.65% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:46
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 16:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio EA with IC Markets MT5 A
30 USD par mois
34%
0
0
USD
3K
USD
100
99%
4 936
73%
93%
1.16
0.13
USD
96%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.