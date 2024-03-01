SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TDS Algorithm SLOW 0421
Stallon Simatauw

TDS Algorithm SLOW 0421

Stallon Simatauw
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
1 / 95K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 191%
XMGlobal-MT5 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 997
Kârla kapanan işlemler:
1 388 (69.50%)
Zararla kapanan işlemler:
609 (30.50%)
En iyi işlem:
46.01 USD
En kötü işlem:
-137.20 USD
Brüt kâr:
5 045.32 USD (258 324 pips)
Brüt zarar:
-2 202.23 USD (123 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (51.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.84 USD (35)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
54.44%
Maks. mevduat yükü:
20.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.37
Alış işlemleri:
812 (40.66%)
Satış işlemleri:
1 185 (59.34%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-30.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-274.25 USD (2)
Aylık büyüme:
2.23%
Yıllık tahmin:
27.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.49 USD
Maksimum:
274.25 USD (7.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.75% (258.15 USD)
Varlığa göre:
48.36% (862.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 771
NZDJPY 328
NZDCAD 287
EURGBP 277
USDCHF 201
AUDNZD 133
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.1K
NZDJPY 786
NZDCAD 363
EURGBP -112
USDCHF 513
AUDNZD 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 38K
NZDJPY 43K
NZDCAD 27K
EURGBP -905
USDCHF 15K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.01 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.68 × 156
XMAU-MT5
1.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

TDS Algorithm SLOW 0421 ile Ticaret Potansiyelinizi Maksimize Edin

Stratejik ve ölçülü bir ticaret yaklaşımını takdir edenler için özel olarak tasarlanmış MQL5 sinyalimiz TDS Algorithm SLOW 0421 ile Forex piyasasına dalın. AUDCAD, NZDCAD (YAVAŞ strateji) ve AUDNZD (GÜVENLİ strateji) gibi çiftler üzerinde yoğunlaşarak, risk toleransınıza ve ticaret stilinize uygun dinamik bir ticaret çözümü sunuyoruz. 2024 yılından bu yana %133'lük etkileyici bir büyüme ile istikrarlı bir gelişim yaşayın.

Sinyalimizin Temel Özellikleri:

  • Kanıtlanmış Performans: 44 hafta içinde %133'lük sağlam bir büyüme, ticaret yaklaşımımızın etkinliğini göstermektedir.
  • Stratejik Ticaret Stilleri: AUDCAD ve NZDCAD ile 'Yavaş' ticaret stratejisini benimseyerek piyasaya aktif katılım sağlayın, AUDNZD ile daha muhafazakar işlemler için 'Güvenli' stratejiyi kullanın.
  • Akıllı Risk Yönetimi: Maksimum %48,4 drawdown ile stratejilerimiz, önemli getiriler hedeflerken sermayenizi korumak için tasarlanmıştır.

Aboneler İçin Özel Avantajlar:

  • Abonelik Ücreti Yok: Bu premium sinyale ücretsiz erişim için doğrudan WhatsApp üzerinden veya MQL5 üzerinden özel mesaj ile bize ulaşın.
  • Ücretsiz Forex VPS ve %90'a Varan Cashback: Ücretsiz Forex VPS'imizle ticaret deneyiminizi iyileştirin ve cömert cashback programımızdan faydalanarak karlılığınızı artırın.

Küresel Ticaret Topluluğumuza Katılın: rutinprofit.com, tdscopytrade.com, ve tradingdenganselamat.com adlı özel platformlarımız aracılığıyla ticaret hakkında daha fazla bilgi edinin ve ek içgörüler kazanın. Her site daha akıllıca ticaret yapmanıza yardımcı olacak benzersiz araçlar ve eğitim kaynakları sunar.

Bugün abone olun ve ticaret stratejinizi devrim niteliğinde değiştirin!


İnceleme yok
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 17:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.11 11:37
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TDS Algorithm SLOW 0421
Ayda 30 USD
191%
1
95K
USD
2K
USD
84
99%
1 997
69%
54%
2.29
1.42
USD
48%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.