|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|771
|NZDJPY
|328
|NZDCAD
|287
|EURGBP
|277
|USDCHF
|201
|AUDNZD
|133
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.1K
|NZDJPY
|786
|NZDCAD
|363
|EURGBP
|-112
|USDCHF
|513
|AUDNZD
|240
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|38K
|NZDJPY
|43K
|NZDCAD
|27K
|EURGBP
|-905
|USDCHF
|15K
|AUDNZD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TDS Algorithm SLOW 0421 ile Ticaret Potansiyelinizi Maksimize Edin
Stratejik ve ölçülü bir ticaret yaklaşımını takdir edenler için özel olarak tasarlanmış MQL5 sinyalimiz TDS Algorithm SLOW 0421 ile Forex piyasasına dalın. AUDCAD, NZDCAD (YAVAŞ strateji) ve AUDNZD (GÜVENLİ strateji) gibi çiftler üzerinde yoğunlaşarak, risk toleransınıza ve ticaret stilinize uygun dinamik bir ticaret çözümü sunuyoruz. 2024 yılından bu yana %133'lük etkileyici bir büyüme ile istikrarlı bir gelişim yaşayın.
Sinyalimizin Temel Özellikleri:
- Kanıtlanmış Performans: 44 hafta içinde %133'lük sağlam bir büyüme, ticaret yaklaşımımızın etkinliğini göstermektedir.
- Stratejik Ticaret Stilleri: AUDCAD ve NZDCAD ile 'Yavaş' ticaret stratejisini benimseyerek piyasaya aktif katılım sağlayın, AUDNZD ile daha muhafazakar işlemler için 'Güvenli' stratejiyi kullanın.
- Akıllı Risk Yönetimi: Maksimum %48,4 drawdown ile stratejilerimiz, önemli getiriler hedeflerken sermayenizi korumak için tasarlanmıştır.
Aboneler İçin Özel Avantajlar:
- Abonelik Ücreti Yok: Bu premium sinyale ücretsiz erişim için doğrudan WhatsApp üzerinden veya MQL5 üzerinden özel mesaj ile bize ulaşın.
- Ücretsiz Forex VPS ve %90'a Varan Cashback: Ücretsiz Forex VPS'imizle ticaret deneyiminizi iyileştirin ve cömert cashback programımızdan faydalanarak karlılığınızı artırın.
Küresel Ticaret Topluluğumuza Katılın: rutinprofit.com, tdscopytrade.com, ve tradingdenganselamat.com adlı özel platformlarımız aracılığıyla ticaret hakkında daha fazla bilgi edinin ve ek içgörüler kazanın. Her site daha akıllıca ticaret yapmanıza yardımcı olacak benzersiz araçlar ve eğitim kaynakları sunar.
Bugün abone olun ve ticaret stratejinizi devrim niteliğinde değiştirin!
