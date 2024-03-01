SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TDS Algorithm SLOW 0421
Stallon Simatauw

TDS Algorithm SLOW 0421

Stallon Simatauw
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
1 / 95K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 191%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 997
Profit Trade:
1 388 (69.50%)
Loss Trade:
609 (30.50%)
Best Trade:
46.01 USD
Worst Trade:
-137.20 USD
Profitto lordo:
5 045.32 USD (258 324 pips)
Perdita lorda:
-2 202.23 USD (123 120 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (51.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.84 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
54.44%
Massimo carico di deposito:
20.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.37
Long Trade:
812 (40.66%)
Short Trade:
1 185 (59.34%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-3.62 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-30.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-274.25 USD (2)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
27.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.49 USD
Massimale:
274.25 USD (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.75% (258.15 USD)
Per equità:
48.36% (862.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 771
NZDJPY 328
NZDCAD 287
EURGBP 277
USDCHF 201
AUDNZD 133
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.1K
NZDJPY 786
NZDCAD 363
EURGBP -112
USDCHF 513
AUDNZD 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 38K
NZDJPY 43K
NZDCAD 27K
EURGBP -905
USDCHF 15K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.01 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.75 USD
Massima perdita consecutiva: -30.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.68 × 156
XMAU-MT5
1.00 × 1
Massimizza il tuo potenziale di trading con TDS Algorithm SLOW 0421

Immergiti nel mercato Forex con il nostro segnale MQL5, TDS Algorithm SLOW 0421, progettato per chi apprezza un approccio strategico e misurato al trading. Concentrandoci su coppie come AUDCAD, NZDCAD (strategia LENTA) e AUDNZD (strategia SICURA), il nostro segnale offre una soluzione di trading dinamica che si adatta alla tua tolleranza al rischio e al tuo stile di trading. Sperimenta una crescita costante con un impressionante incremento del 133% dal suo inizio nel 2024.

Caratteristiche principali del nostro segnale:

  • Prestazioni provate: Una crescita robusta del 133% in 44 settimane dimostra l'efficacia del nostro approccio al trading.
  • Stili di trading strategici: Adotta la strategia di trading 'Lenta' per un coinvolgimento attivo nel mercato con AUDCAD e NZDCAD, e la strategia 'Sicura' per operazioni più conservative con AUDNZD.
  • Gestione intelligente del rischio: Con un drawdown massimo del 48,4%, le nostre strategie sono progettate per proteggere il tuo capitale mentre mirano a rendimenti sostanziali.

Vantaggi esclusivi per gli abbonati:

  • Nessuna tariffa di abbonamento: Contattaci direttamente tramite WhatsApp o messaggio privato su MQL5 per accedere gratuitamente a questo segnale premium.
  • VPS Forex gratuito e fino al 90% di cashback: Migliora la tua esperienza di trading con il nostro VPS Forex gratuito e goditi il nostro generoso programma di cashback per aumentare la tua redditività.

Unisciti alla nostra comunità globale di trading: Esplora ulteriormente il trading e ottieni insight aggiuntivi attraverso le nostre piattaforme dedicate: rutinprofit.com, tdscopytrade.com, e tradingdenganselamat.com. Ogni sito offre strumenti unici e risorse educative per aiutarti a tradare in modo più intelligente.

Iscriviti oggi e rivoluziona la tua strategia di trading!


Non ci sono recensioni
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 17:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.11 11:37
No swaps are charged
