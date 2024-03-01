SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TDS Algorithm SLOW 0421
Stallon Simatauw

TDS Algorithm SLOW 0421

Stallon Simatauw
0 avis
Fiabilité
84 semaines
1 / 95K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 191%
XMGlobal-MT5 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 997
Bénéfice trades:
1 388 (69.50%)
Perte trades:
609 (30.50%)
Meilleure transaction:
46.01 USD
Pire transaction:
-137.20 USD
Bénéfice brut:
5 045.32 USD (258 324 pips)
Perte brute:
-2 202.23 USD (123 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (51.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
250.84 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
54.44%
Charge de dépôt maximale:
20.34%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.37
Longs trades:
812 (40.66%)
Courts trades:
1 185 (59.34%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
3.63 USD
Perte moyenne:
-3.62 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-30.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-274.25 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.28%
Prévision annuelle:
27.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.49 USD
Maximal:
274.25 USD (7.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.75% (258.15 USD)
Par fonds propres:
48.36% (862.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 771
NZDJPY 328
NZDCAD 287
EURGBP 277
USDCHF 201
AUDNZD 133
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.1K
NZDJPY 786
NZDCAD 363
EURGBP -112
USDCHF 513
AUDNZD 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 38K
NZDJPY 43K
NZDCAD 27K
EURGBP -905
USDCHF 15K
AUDNZD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.01 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +51.75 USD
Perte consécutive maximale: -30.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.68 × 156
XMAU-MT5
1.00 × 1
Maximisez votre potentiel de trading avec TDS Algorithm SLOW 0421

Plongez dans le marché Forex avec notre signal MQL5, TDS Algorithm SLOW 0421, conçu spécialement pour ceux qui apprécient une approche stratégique et mesurée du trading. Focalisé sur des paires telles que AUDCAD, NZDCAD (stratégie LENTE) et AUDNZD (stratégie SÛRE), notre signal offre une solution de trading dynamique qui s'adapte à votre tolérance au risque et à votre style de trading. Vivez une croissance stable avec une augmentation impressionnante de 133% depuis son lancement en 2024.

Caractéristiques clés de notre signal:

  • Performance éprouvée: Une croissance robuste de 133% sur 44 semaines démontre l'efficacité de notre approche de trading.
  • Styles de trading stratégiques: Adoptez la stratégie de trading 'Lente' pour une participation active sur le marché avec AUDCAD et NZDCAD, et la stratégie 'Sûre' pour des opérations plus conservatrices avec AUDNZD.
  • Gestion intelligente des risques: Avec un drawdown maximal de 48,4%, nos stratégies sont conçues pour protéger votre capital tout en visant des rendements substantiels.

Avantages exclusifs pour les abonnés:

  • Aucuns frais d'abonnement: Contactez-nous directement via WhatsApp ou un message privé sur MQL5 pour accéder gratuitement à ce signal premium.
  • VPS Forex gratuit et jusqu'à 90% de rabais en cashback: Améliorez votre expérience de trading avec notre VPS Forex gratuit et bénéficiez de notre programme de rabais en cashback généreux pour augmenter votre rentabilité.

Rejoignez notre communauté de trading mondiale: Explorez davantage sur le trading et obtenez des insights supplémentaires à travers nos plateformes dédiées : rutinprofit.com, tdscopytrade.com, et tradingdenganselamat.com. Chaque site offre des outils uniques et des ressources éducatives pour vous aider à trader plus intelligemment.

Abonnez-vous aujourd'hui et révolutionnez votre stratégie de trading!


Aucun avis
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 05:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 00:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 04:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 10:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 17:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.11 11:37
No swaps are charged
