SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Real Trader EURUSD
Santiago Andres Yanez Estrella

Real Trader EURUSD

Santiago Andres Yanez Estrella
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
OxSecurities-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
118 (52.21%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (47.79%)
En iyi işlem:
9.75 USD
En kötü işlem:
-7.38 USD
Brüt kâr:
368.80 USD (11 222 pips)
Brüt zarar:
-345.64 USD (8 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (21.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
3.68%
Maks. mevduat yükü:
24.90%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
98 (43.36%)
Satış işlemleri:
128 (56.64%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-3.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-19.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.98 USD (6)
Aylık büyüme:
23.09%
Yıllık tahmin:
280.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.64 USD
Maksimum:
37.15 USD (34.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.22% (36.73 USD)
Varlığa göre:
9.26% (8.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.PRO 172
GBPUSD.PRO 13
NZDUSD.PRO 12
USDJPY.PRO 10
XAUUSD.PRO 10
AUDJPY.PRO 3
GBPCHF.PRO 2
EURNZD.PRO 1
EURJPY.PRO 1
EURAUD.PRO 1
GBPJPY.PRO 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.PRO 55
GBPUSD.PRO -13
NZDUSD.PRO -17
USDJPY.PRO -1
XAUUSD.PRO -4
AUDJPY.PRO 2
GBPCHF.PRO -1
EURNZD.PRO 1
EURJPY.PRO 4
EURAUD.PRO -1
GBPJPY.PRO -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.PRO 2.9K
GBPUSD.PRO -502
NZDUSD.PRO -316
USDJPY.PRO -113
XAUUSD.PRO -292
AUDJPY.PRO 318
GBPCHF.PRO -116
EURNZD.PRO 153
EURJPY.PRO 552
EURAUD.PRO -201
GBPJPY.PRO -127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.75 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Enjoy the consistency of a real Trader:


The forex signal only trades EURUSD and each entry has stop loss and take profit. 

The analysis I use is Institutional Analysis, It is an advance type of analysis. The signal trades maximun 1 or 2 trades per day.


I don´t trade news and any economic event due volatility.

Focus on long term and keep patience! 


Happy trades!


İnceleme yok
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 547 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 13:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 529 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 526 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 508 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 13:06
No swaps are charged
2025.07.11 13:06
No swaps are charged
2025.07.11 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Real Trader EURUSD
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
128
USD
83
0%
226
52%
4%
1.06
0.10
USD
34%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.