Santiago Andres Yanez Estrella

Real Trader EURUSD

Santiago Andres Yanez Estrella
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
OxSecurities-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
226
Bénéfice trades:
118 (52.21%)
Perte trades:
108 (47.79%)
Meilleure transaction:
9.75 USD
Pire transaction:
-7.38 USD
Bénéfice brut:
368.80 USD (11 222 pips)
Perte brute:
-345.64 USD (8 922 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (21.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
3.68%
Charge de dépôt maximale:
24.90%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
98 (43.36%)
Courts trades:
128 (56.64%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
3.13 USD
Perte moyenne:
-3.20 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-19.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.98 USD (6)
Croissance mensuelle:
23.09%
Prévision annuelle:
280.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.64 USD
Maximal:
37.15 USD (34.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.22% (36.73 USD)
Par fonds propres:
9.26% (8.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.PRO 172
GBPUSD.PRO 13
NZDUSD.PRO 12
USDJPY.PRO 10
XAUUSD.PRO 10
AUDJPY.PRO 3
GBPCHF.PRO 2
EURNZD.PRO 1
EURJPY.PRO 1
EURAUD.PRO 1
GBPJPY.PRO 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.PRO 55
GBPUSD.PRO -13
NZDUSD.PRO -17
USDJPY.PRO -1
XAUUSD.PRO -4
AUDJPY.PRO 2
GBPCHF.PRO -1
EURNZD.PRO 1
EURJPY.PRO 4
EURAUD.PRO -1
GBPJPY.PRO -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.PRO 2.9K
GBPUSD.PRO -502
NZDUSD.PRO -316
USDJPY.PRO -113
XAUUSD.PRO -292
AUDJPY.PRO 318
GBPCHF.PRO -116
EURNZD.PRO 153
EURJPY.PRO 552
EURAUD.PRO -201
GBPJPY.PRO -127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.75 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.72 USD
Perte consécutive maximale: -19.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Enjoy the consistency of a real Trader:


The forex signal only trades EURUSD and each entry has stop loss and take profit. 

The analysis I use is Institutional Analysis, It is an advance type of analysis. The signal trades maximun 1 or 2 trades per day.


I don´t trade news and any economic event due volatility.

Focus on long term and keep patience! 


Happy trades!


Aucun avis
