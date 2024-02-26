SegnaliSezioni
Santiago Andres Yanez Estrella

Real Trader EURUSD

Santiago Andres Yanez Estrella
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
118 (52.21%)
Loss Trade:
108 (47.79%)
Best Trade:
9.75 USD
Worst Trade:
-7.38 USD
Profitto lordo:
368.80 USD (11 222 pips)
Perdita lorda:
-345.64 USD (8 922 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (21.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
3.68%
Massimo carico di deposito:
24.90%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
98 (43.36%)
Short Trade:
128 (56.64%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-3.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-19.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.98 USD (6)
Crescita mensile:
23.09%
Previsione annuale:
280.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.64 USD
Massimale:
37.15 USD (34.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.22% (36.73 USD)
Per equità:
9.26% (8.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.PRO 172
GBPUSD.PRO 13
NZDUSD.PRO 12
USDJPY.PRO 10
XAUUSD.PRO 10
AUDJPY.PRO 3
GBPCHF.PRO 2
EURNZD.PRO 1
EURJPY.PRO 1
EURAUD.PRO 1
GBPJPY.PRO 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.PRO 55
GBPUSD.PRO -13
NZDUSD.PRO -17
USDJPY.PRO -1
XAUUSD.PRO -4
AUDJPY.PRO 2
GBPCHF.PRO -1
EURNZD.PRO 1
EURJPY.PRO 4
EURAUD.PRO -1
GBPJPY.PRO -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.PRO 2.9K
GBPUSD.PRO -502
NZDUSD.PRO -316
USDJPY.PRO -113
XAUUSD.PRO -292
AUDJPY.PRO 318
GBPCHF.PRO -116
EURNZD.PRO 153
EURJPY.PRO 552
EURAUD.PRO -201
GBPJPY.PRO -127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.75 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.72 USD
Massima perdita consecutiva: -19.44 USD

Enjoy the consistency of a real Trader:


The forex signal only trades EURUSD and each entry has stop loss and take profit. 

The analysis I use is Institutional Analysis, It is an advance type of analysis. The signal trades maximun 1 or 2 trades per day.


I don´t trade news and any economic event due volatility.

Focus on long term and keep patience! 


Happy trades!


