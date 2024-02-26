SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / P820 Climb high and look far
Guan Xi Liang

P820 Climb high and look far

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 63%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 710
Kârla kapanan işlemler:
1 134 (66.31%)
Zararla kapanan işlemler:
576 (33.68%)
En iyi işlem:
79.71 USD
En kötü işlem:
-99.86 USD
Brüt kâr:
4 637.30 USD (6 189 353 pips)
Brüt zarar:
-4 562.06 USD (4 170 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (59.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
318.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
37.80%
Maks. mevduat yükü:
95.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
837 (48.95%)
Satış işlemleri:
873 (51.05%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-7.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-47.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.29 USD (6)
Aylık büyüme:
67.12%
Yıllık tahmin:
814.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
432.62 USD
Maksimum:
609.06 USD (51.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.62% (609.06 USD)
Varlığa göre:
17.79% (164.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 766
USDJPY 518
BTCUSD 184
USDCHF 90
EURUSD 83
XAUUSD 53
EURCHF 7
GBPAUD 5
EURAUD 3
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -108
USDJPY -125
BTCUSD -137
USDCHF -2
EURUSD -2
XAUUSD 440
EURCHF -3
GBPAUD 8
EURAUD 2
AUDCAD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -3.5K
USDJPY -10K
BTCUSD 2M
USDCHF 610
EURUSD 704
XAUUSD 50K
EURCHF -21
GBPAUD 341
EURAUD 111
AUDCAD 59
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.71 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +59.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 349
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.43 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
68 daha fazla...
登高望远
İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 564 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.03 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.