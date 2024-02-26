- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 710
Kârla kapanan işlemler:
1 134 (66.31%)
Zararla kapanan işlemler:
576 (33.68%)
En iyi işlem:
79.71 USD
En kötü işlem:
-99.86 USD
Brüt kâr:
4 637.30 USD (6 189 353 pips)
Brüt zarar:
-4 562.06 USD (4 170 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (59.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
318.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
37.80%
Maks. mevduat yükü:
95.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
837 (48.95%)
Satış işlemleri:
873 (51.05%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-7.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-47.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-181.29 USD (6)
Aylık büyüme:
67.12%
Yıllık tahmin:
814.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
432.62 USD
Maksimum:
609.06 USD (51.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.62% (609.06 USD)
Varlığa göre:
17.79% (164.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|766
|USDJPY
|518
|BTCUSD
|184
|USDCHF
|90
|EURUSD
|83
|XAUUSD
|53
|EURCHF
|7
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-108
|USDJPY
|-125
|BTCUSD
|-137
|USDCHF
|-2
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|440
|EURCHF
|-3
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-3.5K
|USDJPY
|-10K
|BTCUSD
|2M
|USDCHF
|610
|EURUSD
|704
|XAUUSD
|50K
|EURCHF
|-21
|GBPAUD
|341
|EURAUD
|111
|AUDCAD
|59
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.71 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +59.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 349
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 322
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
登高望远
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 299 USD
63%
0
0
USD
USD
786
USD
USD
84
99%
1 710
66%
38%
1.01
0.04
USD
USD
44%
1:200