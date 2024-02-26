SegnaliSezioni
Guan Xi Liang

P820 Climb high and look far

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 63%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 710
Profit Trade:
1 134 (66.31%)
Loss Trade:
576 (33.68%)
Best Trade:
79.71 USD
Worst Trade:
-99.86 USD
Profitto lordo:
4 637.30 USD (6 189 353 pips)
Perdita lorda:
-4 562.06 USD (4 170 559 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (59.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
318.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
37.80%
Massimo carico di deposito:
95.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
837 (48.95%)
Short Trade:
873 (51.05%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-7.92 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-47.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.29 USD (6)
Crescita mensile:
67.12%
Previsione annuale:
814.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
432.62 USD
Massimale:
609.06 USD (51.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.62% (609.06 USD)
Per equità:
17.79% (164.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 766
USDJPY 518
BTCUSD 184
USDCHF 90
EURUSD 83
XAUUSD 53
EURCHF 7
GBPAUD 5
EURAUD 3
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -108
USDJPY -125
BTCUSD -137
USDCHF -2
EURUSD -2
XAUUSD 440
EURCHF -3
GBPAUD 8
EURAUD 2
AUDCAD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -3.5K
USDJPY -10K
BTCUSD 2M
USDCHF 610
EURUSD 704
XAUUSD 50K
EURCHF -21
GBPAUD 341
EURAUD 111
AUDCAD 59
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.71 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +59.53 USD
Massima perdita consecutiva: -47.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 349
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.43 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
68 più
登高望远
Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 564 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.03 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
P820 Climb high and look far
299USD al mese
63%
0
0
USD
786
USD
84
99%
1 710
66%
38%
1.01
0.04
USD
44%
1:200
