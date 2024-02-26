- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 710
Profit Trade:
1 134 (66.31%)
Loss Trade:
576 (33.68%)
Best Trade:
79.71 USD
Worst Trade:
-99.86 USD
Profitto lordo:
4 637.30 USD (6 189 353 pips)
Perdita lorda:
-4 562.06 USD (4 170 559 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (59.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
318.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
37.80%
Massimo carico di deposito:
95.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
837 (48.95%)
Short Trade:
873 (51.05%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
4.09 USD
Perdita media:
-7.92 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-47.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.29 USD (6)
Crescita mensile:
67.12%
Previsione annuale:
814.42%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
432.62 USD
Massimale:
609.06 USD (51.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.62% (609.06 USD)
Per equità:
17.79% (164.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|766
|USDJPY
|518
|BTCUSD
|184
|USDCHF
|90
|EURUSD
|83
|XAUUSD
|53
|EURCHF
|7
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-108
|USDJPY
|-125
|BTCUSD
|-137
|USDCHF
|-2
|EURUSD
|-2
|XAUUSD
|440
|EURCHF
|-3
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-3.5K
|USDJPY
|-10K
|BTCUSD
|2M
|USDCHF
|610
|EURUSD
|704
|XAUUSD
|50K
|EURCHF
|-21
|GBPAUD
|341
|EURAUD
|111
|AUDCAD
|59
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.71 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +59.53 USD
Massima perdita consecutiva: -47.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 349
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.43 × 322
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
68 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
登高望远
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
299USD al mese
63%
0
0
USD
USD
786
USD
USD
84
99%
1 710
66%
38%
1.01
0.04
USD
USD
44%
1:200