Guan Xi Liang

P820 Climb high and look far

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2024 63%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 710
Bénéfice trades:
1 134 (66.31%)
Perte trades:
576 (33.68%)
Meilleure transaction:
79.71 USD
Pire transaction:
-99.86 USD
Bénéfice brut:
4 637.30 USD (6 189 353 pips)
Perte brute:
-4 562.06 USD (4 170 559 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (59.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
318.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
37.80%
Charge de dépôt maximale:
95.73%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
837 (48.95%)
Courts trades:
873 (51.05%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
4.09 USD
Perte moyenne:
-7.92 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-47.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-181.29 USD (6)
Croissance mensuelle:
67.12%
Prévision annuelle:
814.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
432.62 USD
Maximal:
609.06 USD (51.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.62% (609.06 USD)
Par fonds propres:
17.79% (164.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 766
USDJPY 518
BTCUSD 184
USDCHF 90
EURUSD 83
XAUUSD 53
EURCHF 7
GBPAUD 5
EURAUD 3
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -108
USDJPY -125
BTCUSD -137
USDCHF -2
EURUSD -2
XAUUSD 440
EURCHF -3
GBPAUD 8
EURAUD 2
AUDCAD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -3.5K
USDJPY -10K
BTCUSD 2M
USDCHF 610
EURUSD 704
XAUUSD 50K
EURCHF -21
GBPAUD 341
EURAUD 111
AUDCAD 59
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.71 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +59.53 USD
Perte consécutive maximale: -47.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 349
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.43 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
68 plus...
登高望远
Aucun avis
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 564 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 15:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 13:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.03 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.