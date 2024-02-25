SinyallerBölümler
Sim Chaemin

Axik10qq

Sim Chaemin
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 192%
Axi-US09-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 854
Kârla kapanan işlemler:
3 059 (79.37%)
Zararla kapanan işlemler:
795 (20.63%)
En iyi işlem:
75.04 USD
En kötü işlem:
-73.37 USD
Brüt kâr:
4 636.04 USD (233 049 pips)
Brüt zarar:
-2 925.76 USD (174 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (15.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.55 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
38.56%
Maks. mevduat yükü:
77.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
14.13
Alış işlemleri:
1 935 (50.21%)
Satış işlemleri:
1 919 (49.79%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.07 USD (2)
Aylık büyüme:
1.73%
Yıllık tahmin:
23.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
121.07 USD (5.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.22% (121.07 USD)
Varlığa göre:
63.93% (747.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 3854
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 59K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.04 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.10 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.28 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 11:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 22:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.10 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 08:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Axik10qq
Ayda 30 USD
192%
0
0
USD
1K
USD
166
100%
3 854
79%
39%
1.58
0.44
USD
64%
1:500
