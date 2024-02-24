SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DPF LCD
Vu Van Can

DPF LCD

Vu Van Can
0 inceleme
Güvenilirlik
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 148
Kârla kapanan işlemler:
822 (71.60%)
Zararla kapanan işlemler:
326 (28.40%)
En iyi işlem:
59.57 USD
En kötü işlem:
-63.98 USD
Brüt kâr:
2 196.57 USD (148 589 pips)
Brüt zarar:
-1 155.50 USD (85 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (14.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.75 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
85.89%
Maks. mevduat yükü:
8.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.60
Alış işlemleri:
560 (48.78%)
Satış işlemleri:
588 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-3.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-396.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.36 USD (8)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
5.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 USD
Maksimum:
399.73 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.92% (398.88 USD)
Varlığa göre:
6.17% (621.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1062
EURUSD 85
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 967
EURUSD 75
USDCHF 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 60K
EURUSD 3.7K
USDCHF -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.57 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +14.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -396.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
XMGlobal-MT5 12
9.00 × 7
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
12 daha fazla...
Balance: $10,000.00
Trade two pairs AUDCAD & EURUSD from 09/02/2023
Only trade AUDCAD from 16/12/2023 
Using KQ_CanDong indicator of Mr Khac Quy combined with candle structure
Using DCA
Stoploss when Equity Draw Down reach 5.5%

Back test results:
- (2019-2023): EDD: 405.38 (4.05%) & Profit: 3,853.72 (0.68%/m)

Consultation: https://t.me/ancfa
İnceleme yok
2025.05.02 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.05 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.06 11:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.63% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DPF LCD
Ayda 39 USD
11%
0
0
USD
10K
USD
111
97%
1 148
71%
86%
1.90
0.91
USD
6%
1:30
