İşlemler:
1 148
Kârla kapanan işlemler:
822 (71.60%)
Zararla kapanan işlemler:
326 (28.40%)
En iyi işlem:
59.57 USD
En kötü işlem:
-63.98 USD
Brüt kâr:
2 196.57 USD (148 589 pips)
Brüt zarar:
-1 155.50 USD (85 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (14.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.75 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
85.89%
Maks. mevduat yükü:
8.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.60
Alış işlemleri:
560 (48.78%)
Satış işlemleri:
588 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-3.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-396.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.36 USD (8)
Aylık büyüme:
0.44%
Yıllık tahmin:
5.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 USD
Maksimum:
399.73 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.92% (398.88 USD)
Varlığa göre:
6.17% (621.46 USD)
Balance: $10,000.00
Trade two pairs AUDCAD & EURUSD from 09/02/2023
Only trade AUDCAD from 16/12/2023
Using KQ_CanDong indicator of Mr Khac Quy combined with candle structure
Using DCA
Stoploss when Equity Draw Down reach 5.5%
Back test results:
- (2019-2023): EDD: 405.38 (4.05%) & Profit: 3,853.72 (0.68%/m)
Referral link: https://id.fxce.com/register?ib=khA0FnZ5dW
Consultation: https://t.me/ancfa
