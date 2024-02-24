SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DPF LCD
Vu Van Can

DPF LCD

Vu Van Can
0 avis
Fiabilité
111 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2023 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 148
Bénéfice trades:
822 (71.60%)
Perte trades:
326 (28.40%)
Meilleure transaction:
59.57 USD
Pire transaction:
-63.98 USD
Bénéfice brut:
2 196.57 USD (148 589 pips)
Perte brute:
-1 155.43 USD (85 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (14.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.75 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
85.89%
Charge de dépôt maximale:
8.91%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
560 (48.78%)
Courts trades:
588 (51.22%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
0.91 USD
Bénéfice moyen:
2.67 USD
Perte moyenne:
-3.54 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-396.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-396.36 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.47%
Prévision annuelle:
5.66%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.48 USD
Maximal:
399.73 USD (3.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.92% (398.88 USD)
Par fonds propres:
6.17% (621.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1062
EURUSD 85
USDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 967
EURUSD 75
USDCHF 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 60K
EURUSD 3.7K
USDCHF -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.57 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +14.19 USD
Perte consécutive maximale: -396.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.27 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.88 × 181
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
XMGlobal-MT5 12
9.00 × 7
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 plus...
Balance: $10,000.00
Trade two pairs AUDCAD & EURUSD from 09/02/2023
Only trade AUDCAD from 16/12/2023 
Using KQ_CanDong indicator of Mr Khac Quy combined with candle structure
Using DCA
Stoploss when Equity Draw Down reach 5.5%

Back test results:
- (2019-2023): EDD: 405.38 (4.05%) & Profit: 3,853.72 (0.68%/m)

Consultation: https://t.me/ancfa
Aucun avis
2025.05.02 01:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.05 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.06 11:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.63% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DPF LCD
39 USD par mois
11%
0
0
USD
10K
USD
111
97%
1 148
71%
86%
1.90
0.91
USD
6%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.