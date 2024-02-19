SinyallerBölümler
Jose Teixeira Lopes

JTX001

Jose Teixeira Lopes
0 inceleme
Güvenilirlik
143 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 383%
ActivTrades-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
165 (97.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (2.37%)
En iyi işlem:
87.43 USD
En kötü işlem:
-16.28 USD
Brüt kâr:
1 412.82 USD (618 406 pips)
Brüt zarar:
-30.36 USD (38 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (938.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
938.71 USD (112)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
84.92
Alış işlemleri:
82 (48.52%)
Satış işlemleri:
87 (51.48%)
Kâr faktörü:
46.54
Beklenen getiri:
8.18 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.28 USD (1)
Aylık büyüme:
1.24%
Yıllık tahmin:
15.03%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.28 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.69% (16.28 USD)
Varlığa göre:
16.29% (287.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Bra50 23
AUDUSD 21
EURUSD 15
UsaInd 13
EURGBP 12
USDCAD 10
GBPUSD 9
GBPCAD 8
USDCHF 8
Bra50Apr23 6
EURCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
EURCAD 5
Bra50Dec23 4
GBPAUD 4
USDJPY 3
Bra50Aug23 2
Bra50Oct23 2
GBPCHF 2
NZDUSD 1
Bra50Feb24 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Bra50 375
AUDUSD 128
EURUSD 98
UsaInd 207
EURGBP 45
USDCAD 57
GBPUSD 63
GBPCAD 35
USDCHF 67
Bra50Apr23 9
EURCHF 40
EURNZD 50
EURAUD 31
EURCAD 30
Bra50Dec23 9
GBPAUD 27
USDJPY 42
Bra50Aug23 12
Bra50Oct23 11
GBPCHF 15
NZDUSD 4
Bra50Feb24 3
EURJPY 9
GBPJPY 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Bra50 48K
AUDUSD 13K
EURUSD 10K
UsaInd 430K
EURGBP 4.7K
USDCAD 7.9K
GBPUSD 7.1K
GBPCAD 5.8K
USDCHF 5.4K
Bra50Apr23 2.4K
EURCHF 3.3K
EURNZD 8.7K
EURAUD 4.5K
EURCAD 4.2K
Bra50Dec23 4.1K
GBPAUD 4.2K
USDJPY 4.5K
Bra50Aug23 2.1K
Bra50Oct23 3.7K
GBPCHF 1.3K
NZDUSD 411
Bra50Feb24 732
EURJPY 1.4K
GBPJPY 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.43 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 112
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +938.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTrades-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.10 × 30
ICMarkets-MT5
0.15 × 220
ActivTrades-Server
0.15 × 4348210
Darwinex-Live
0.19 × 1408
QTrade-Server
0.20 × 42596
AdmiralMarkets-MT5
0.40 × 326
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
AdmiralUK-MT5
0.77 × 321
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
1.12 × 19554
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.14 × 1460
SwissquoteLtd-Server
1.50 × 2
BCS5-Real
1.82 × 1225
ForexTime-MT5
1.91 × 157
ActivTradesCorp-Server
2.27 × 630
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
MetisEtrade-MT5
3.00 × 17
TickmillUK-Live
3.50 × 2
ForexTime-ECN
3.75 × 664
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
23 daha fazla...
Operações Longas e moitoramento pessoal
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.