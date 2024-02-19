- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
165 (97.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (2.37%)
En iyi işlem:
87.43 USD
En kötü işlem:
-16.28 USD
Brüt kâr:
1 412.82 USD (618 406 pips)
Brüt zarar:
-30.36 USD (38 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (938.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
938.71 USD (112)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
16 gün
Düzelme faktörü:
84.92
Alış işlemleri:
82 (48.52%)
Satış işlemleri:
87 (51.48%)
Kâr faktörü:
46.54
Beklenen getiri:
8.18 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-7.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.28 USD (1)
Aylık büyüme:
1.24%
Yıllık tahmin:
15.03%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.28 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.69% (16.28 USD)
Varlığa göre:
16.29% (287.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Bra50
|23
|AUDUSD
|21
|EURUSD
|15
|UsaInd
|13
|EURGBP
|12
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|GBPCAD
|8
|USDCHF
|8
|Bra50Apr23
|6
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|EURCAD
|5
|Bra50Dec23
|4
|GBPAUD
|4
|USDJPY
|3
|Bra50Aug23
|2
|Bra50Oct23
|2
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|1
|Bra50Feb24
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Bra50
|375
|AUDUSD
|128
|EURUSD
|98
|UsaInd
|207
|EURGBP
|45
|USDCAD
|57
|GBPUSD
|63
|GBPCAD
|35
|USDCHF
|67
|Bra50Apr23
|9
|EURCHF
|40
|EURNZD
|50
|EURAUD
|31
|EURCAD
|30
|Bra50Dec23
|9
|GBPAUD
|27
|USDJPY
|42
|Bra50Aug23
|12
|Bra50Oct23
|11
|GBPCHF
|15
|NZDUSD
|4
|Bra50Feb24
|3
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Bra50
|48K
|AUDUSD
|13K
|EURUSD
|10K
|UsaInd
|430K
|EURGBP
|4.7K
|USDCAD
|7.9K
|GBPUSD
|7.1K
|GBPCAD
|5.8K
|USDCHF
|5.4K
|Bra50Apr23
|2.4K
|EURCHF
|3.3K
|EURNZD
|8.7K
|EURAUD
|4.5K
|EURCAD
|4.2K
|Bra50Dec23
|4.1K
|GBPAUD
|4.2K
|USDJPY
|4.5K
|Bra50Aug23
|2.1K
|Bra50Oct23
|3.7K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDUSD
|411
|Bra50Feb24
|732
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.43 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 112
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +938.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTrades-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.10 × 30
|
ICMarkets-MT5
|0.15 × 220
|
ActivTrades-Server
|0.15 × 4348210
|
Darwinex-Live
|0.19 × 1408
|
QTrade-Server
|0.20 × 42596
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.40 × 326
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
AdmiralUK-MT5
|0.77 × 321
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|1.12 × 19554
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.14 × 1460
|
SwissquoteLtd-Server
|1.50 × 2
|
BCS5-Real
|1.82 × 1225
|
ForexTime-MT5
|1.91 × 157
|
ActivTradesCorp-Server
|2.27 × 630
|
NordFX-Server
|2.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
MetisEtrade-MT5
|3.00 × 17
|
TickmillUK-Live
|3.50 × 2
|
ForexTime-ECN
|3.75 × 664
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 1
Operações Longas e moitoramento pessoal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
383%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
143
1%
169
97%
100%
46.53
8.18
USD
USD
16%
1:200