Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTrades-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 ForexTime-Live01 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.10 × 30 ICMarkets-MT5 0.15 × 220 ActivTrades-Server 0.15 × 4348210 Darwinex-Live 0.19 × 1408 QTrade-Server 0.20 × 42596 AdmiralMarkets-MT5 0.40 × 326 BenchMark-Server 0.50 × 14 AdmiralMarkets-Live 0.51 × 37 AdmiralUK-MT5 0.77 × 321 ForexTimeFXTM-Live01 0.82 × 17 Alpari-MT5 1.12 × 19554 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.14 × 1460 SwissquoteLtd-Server 1.50 × 2 BCS5-Real 1.82 × 1225 ForexTime-MT5 1.91 × 157 ActivTradesCorp-Server 2.27 × 630 NordFX-Server 2.50 × 2 HTOTAL.RU-MT5 2.57 × 14 MetisEtrade-MT5 3.00 × 17 TickmillUK-Live 3.50 × 2 ForexTime-ECN 3.75 × 664 ForexTimeFXTM-ECN 4.00 × 2 VantageFXInternational-Live 4.00 × 1 23 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou