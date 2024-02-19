SignauxSections
Jose Teixeira Lopes

JTX001

Jose Teixeira Lopes
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 383%
ActivTrades-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
169
Bénéfice trades:
165 (97.63%)
Perte trades:
4 (2.37%)
Meilleure transaction:
87.43 USD
Pire transaction:
-16.28 USD
Bénéfice brut:
1 412.82 USD (618 406 pips)
Perte brute:
-30.36 USD (38 732 pips)
Gains consécutifs maximales:
112 (938.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
938.71 USD (112)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.96%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
16 jours
Facteur de récupération:
84.92
Longs trades:
82 (48.52%)
Courts trades:
87 (51.48%)
Facteur de profit:
46.54
Rendement attendu:
8.18 USD
Bénéfice moyen:
8.56 USD
Perte moyenne:
-7.59 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-16.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.24%
Prévision annuelle:
15.03%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.28 USD (4.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.69% (16.28 USD)
Par fonds propres:
16.29% (287.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50 23
AUDUSD 21
EURUSD 15
UsaInd 13
EURGBP 12
USDCAD 10
GBPUSD 9
GBPCAD 8
USDCHF 8
Bra50Apr23 6
EURCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
EURCAD 5
Bra50Dec23 4
GBPAUD 4
USDJPY 3
Bra50Aug23 2
Bra50Oct23 2
GBPCHF 2
NZDUSD 1
Bra50Feb24 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50 375
AUDUSD 128
EURUSD 98
UsaInd 207
EURGBP 45
USDCAD 57
GBPUSD 63
GBPCAD 35
USDCHF 67
Bra50Apr23 9
EURCHF 40
EURNZD 50
EURAUD 31
EURCAD 30
Bra50Dec23 9
GBPAUD 27
USDJPY 42
Bra50Aug23 12
Bra50Oct23 11
GBPCHF 15
NZDUSD 4
Bra50Feb24 3
EURJPY 9
GBPJPY 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50 48K
AUDUSD 13K
EURUSD 10K
UsaInd 430K
EURGBP 4.7K
USDCAD 7.9K
GBPUSD 7.1K
GBPCAD 5.8K
USDCHF 5.4K
Bra50Apr23 2.4K
EURCHF 3.3K
EURNZD 8.7K
EURAUD 4.5K
EURCAD 4.2K
Bra50Dec23 4.1K
GBPAUD 4.2K
USDJPY 4.5K
Bra50Aug23 2.1K
Bra50Oct23 3.7K
GBPCHF 1.3K
NZDUSD 411
Bra50Feb24 732
EURJPY 1.4K
GBPJPY 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.43 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 112
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +938.71 USD
Perte consécutive maximale: -16.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTrades-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.10 × 30
ICMarkets-MT5
0.15 × 220
ActivTrades-Server
0.15 × 4348210
Darwinex-Live
0.19 × 1408
QTrade-Server
0.20 × 42596
AdmiralMarkets-MT5
0.40 × 326
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
AdmiralUK-MT5
0.77 × 321
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
1.12 × 19554
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.14 × 1460
SwissquoteLtd-Server
1.50 × 2
BCS5-Real
1.82 × 1225
ForexTime-MT5
1.91 × 157
ActivTradesCorp-Server
2.27 × 630
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
MetisEtrade-MT5
3.00 × 17
TickmillUK-Live
3.50 × 2
ForexTime-ECN
3.75 × 664
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
23 plus...
Operações Longas e moitoramento pessoal
Aucun avis
2025.09.25 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.12 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.07 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.13 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.06 15:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.29 23:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.29 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
