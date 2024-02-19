- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
165 (97.63%)
Loss Trade:
4 (2.37%)
Best Trade:
87.43 USD
Worst Trade:
-16.28 USD
Profitto lordo:
1 412.82 USD (618 406 pips)
Perdita lorda:
-30.36 USD (38 732 pips)
Vincite massime consecutive:
112 (938.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
938.71 USD (112)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
84.92
Long Trade:
82 (48.52%)
Short Trade:
87 (51.48%)
Fattore di profitto:
46.54
Profitto previsto:
8.18 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.28 USD (1)
Crescita mensile:
1.24%
Previsione annuale:
15.03%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.28 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.69% (16.28 USD)
Per equità:
16.29% (287.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50
|23
|AUDUSD
|21
|EURUSD
|15
|UsaInd
|13
|EURGBP
|12
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|9
|GBPCAD
|8
|USDCHF
|8
|Bra50Apr23
|6
|EURCHF
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|EURCAD
|5
|Bra50Dec23
|4
|GBPAUD
|4
|USDJPY
|3
|Bra50Aug23
|2
|Bra50Oct23
|2
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|1
|Bra50Feb24
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50
|375
|AUDUSD
|128
|EURUSD
|98
|UsaInd
|207
|EURGBP
|45
|USDCAD
|57
|GBPUSD
|63
|GBPCAD
|35
|USDCHF
|67
|Bra50Apr23
|9
|EURCHF
|40
|EURNZD
|50
|EURAUD
|31
|EURCAD
|30
|Bra50Dec23
|9
|GBPAUD
|27
|USDJPY
|42
|Bra50Aug23
|12
|Bra50Oct23
|11
|GBPCHF
|15
|NZDUSD
|4
|Bra50Feb24
|3
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50
|48K
|AUDUSD
|13K
|EURUSD
|10K
|UsaInd
|430K
|EURGBP
|4.7K
|USDCAD
|7.9K
|GBPUSD
|7.1K
|GBPCAD
|5.8K
|USDCHF
|5.4K
|Bra50Apr23
|2.4K
|EURCHF
|3.3K
|EURNZD
|8.7K
|EURAUD
|4.5K
|EURCAD
|4.2K
|Bra50Dec23
|4.1K
|GBPAUD
|4.2K
|USDJPY
|4.5K
|Bra50Aug23
|2.1K
|Bra50Oct23
|3.7K
|GBPCHF
|1.3K
|NZDUSD
|411
|Bra50Feb24
|732
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|2.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.43 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 112
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +938.71 USD
Massima perdita consecutiva: -16.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTrades-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.10 × 30
|
ICMarkets-MT5
|0.15 × 220
|
ActivTrades-Server
|0.15 × 4348210
|
Darwinex-Live
|0.19 × 1408
|
QTrade-Server
|0.20 × 42596
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.40 × 326
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
AdmiralUK-MT5
|0.77 × 321
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
Alpari-MT5
|1.12 × 19554
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.14 × 1460
|
SwissquoteLtd-Server
|1.50 × 2
|
BCS5-Real
|1.82 × 1225
|
ForexTime-MT5
|1.91 × 157
|
ActivTradesCorp-Server
|2.27 × 630
|
NordFX-Server
|2.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
MetisEtrade-MT5
|3.00 × 17
|
TickmillUK-Live
|3.50 × 2
|
ForexTime-ECN
|3.75 × 664
|
ForexTimeFXTM-ECN
|4.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|4.00 × 1
Operações Longas e moitoramento pessoal
