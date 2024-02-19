SegnaliSezioni
Jose Teixeira Lopes

JTX001

Jose Teixeira Lopes
0 recensioni
Affidabilità
143 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 383%
ActivTrades-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
165 (97.63%)
Loss Trade:
4 (2.37%)
Best Trade:
87.43 USD
Worst Trade:
-16.28 USD
Profitto lordo:
1 412.82 USD (618 406 pips)
Perdita lorda:
-30.36 USD (38 732 pips)
Vincite massime consecutive:
112 (938.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
938.71 USD (112)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
84.92
Long Trade:
82 (48.52%)
Short Trade:
87 (51.48%)
Fattore di profitto:
46.54
Profitto previsto:
8.18 USD
Profitto medio:
8.56 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.28 USD (1)
Crescita mensile:
1.24%
Previsione annuale:
15.03%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.28 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.69% (16.28 USD)
Per equità:
16.29% (287.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50 23
AUDUSD 21
EURUSD 15
UsaInd 13
EURGBP 12
USDCAD 10
GBPUSD 9
GBPCAD 8
USDCHF 8
Bra50Apr23 6
EURCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
EURCAD 5
Bra50Dec23 4
GBPAUD 4
USDJPY 3
Bra50Aug23 2
Bra50Oct23 2
GBPCHF 2
NZDUSD 1
Bra50Feb24 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50 375
AUDUSD 128
EURUSD 98
UsaInd 207
EURGBP 45
USDCAD 57
GBPUSD 63
GBPCAD 35
USDCHF 67
Bra50Apr23 9
EURCHF 40
EURNZD 50
EURAUD 31
EURCAD 30
Bra50Dec23 9
GBPAUD 27
USDJPY 42
Bra50Aug23 12
Bra50Oct23 11
GBPCHF 15
NZDUSD 4
Bra50Feb24 3
EURJPY 9
GBPJPY 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50 48K
AUDUSD 13K
EURUSD 10K
UsaInd 430K
EURGBP 4.7K
USDCAD 7.9K
GBPUSD 7.1K
GBPCAD 5.8K
USDCHF 5.4K
Bra50Apr23 2.4K
EURCHF 3.3K
EURNZD 8.7K
EURAUD 4.5K
EURCAD 4.2K
Bra50Dec23 4.1K
GBPAUD 4.2K
USDJPY 4.5K
Bra50Aug23 2.1K
Bra50Oct23 3.7K
GBPCHF 1.3K
NZDUSD 411
Bra50Feb24 732
EURJPY 1.4K
GBPJPY 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.43 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 112
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +938.71 USD
Massima perdita consecutiva: -16.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTrades-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.10 × 30
ICMarkets-MT5
0.15 × 220
ActivTrades-Server
0.15 × 4348210
Darwinex-Live
0.19 × 1408
QTrade-Server
0.20 × 42596
AdmiralMarkets-MT5
0.40 × 326
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
AdmiralUK-MT5
0.77 × 321
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
Alpari-MT5
1.12 × 19554
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.14 × 1460
SwissquoteLtd-Server
1.50 × 2
BCS5-Real
1.82 × 1225
ForexTime-MT5
1.91 × 157
ActivTradesCorp-Server
2.27 × 630
NordFX-Server
2.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
MetisEtrade-MT5
3.00 × 17
TickmillUK-Live
3.50 × 2
ForexTime-ECN
3.75 × 664
ForexTimeFXTM-ECN
4.00 × 2
VantageFXInternational-Live
4.00 × 1
Operações Longas e moitoramento pessoal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JTX001
30USD al mese
383%
0
0
USD
1.8K
USD
143
1%
169
97%
100%
46.53
8.18
USD
16%
1:200
